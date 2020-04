Coronavirus: La historia de la neuquina varada en Barcelona

La pandemia de coronavirus y el cierre de fronteras posterior, dejó a miles de argentinos varados fuera del país. Aunque muchos fueron repatriados otros tantos aún esperan la habilitación de un vuelo que les permita regresar.

Ese es el caso de la neuquina Julieta Dimarco. En enero viajó a la India para una capacitación y su fecha de vuelta estaba programada para el 27 de marzo, vía Barcelona.

“Pensé que iba a poder adelantar mi vuelo. Viajé dos días entre colectivos y aviones pero cuando llegué ya estaba todo rebalsado”, expresó Julieta, en diálogo con Río Negro.

Además, comentó que no logró conseguir ningún vuelo y tampoco acceder a los de repatriación que dispuso el gobierno nacional. Para comprar un ticket, las aerolíneas llegaban a pedir hasta 1000 y 1500 euros.

“Mi situación económica no es la mejor, me estoy alojando con conocidos que me pudieron dar un lugar. De parte de la embajada no hay ninguna respuesta, solo nos dicen que no hay novedades. La de Barcelona cerró sus puertas, hace aproximadamente 10 o 12 días”, aseguró Dimarco.

Al menos, unos 200 argentinos están varados en la ciudad catalana y otros 400 en el resto de España, según lo que ellos mismos calcularon a falta de una confirmación oficial de cancillería. Se organizaron a través de grupos de whatsapp, en los que mantienen un contacto permanente en búsqueda de respuestas.

“No hay una ayuda certera. Lo que dicen del gobierno en cuanto al auxilio está disfrazado, no es real. Cuando pedís alojamiento o comida te mandan a lugares que habilitan para personas en situación de calle y la mayoría no tienen lugar”, indicó la neuquina.

“Hay gente que la está pasando mal, más que nada los que tienen enfermedades de riesgo, la situación es vulnerable. Te sentís abandonado por el Estado. Queremos que habiliten los vuelos, aunque sea comprando nuevamente el ticket”, agregó.

Lo más difícil para todas las personas en el exterior que no pueden volver es no saber cuándo tendrán la oportunidad.

“La incertidumbre de no saber cuando vamos a volver a casa es lo peor, no saber que va a pasar. Genera ansiedad y angustia, hay gente con ataques de pánico. Nos dicen que capaz tenemos que esperar hasta mayo pero es una locura”, relató Julieta.

También comentó que el único político en contacto con ellos es el diputado mendocino Luis Petri, de la UCR. "Quienes salieron del país no son criminales ni tampoco 'chetos' que irresponsablemente emigraron en épocas de pandemia", afirmó Petri en una carta que envió a Alberto Fernández.