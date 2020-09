Coronavirus: murió un hombre y hay 87 nuevos contagiados en Bariloche

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de martes que un hombre de 87 años murió en las 24 horas últimas en Bariloche. Además, Ibero comunicó que otras 87 personas de esta ciudad contrajeron la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus.

Es el mayor brote en las semanas últimas, aunque se observaba un crecimiento sostenido en los días últimos de la curva de contagiados en esta ciudad.

De acuerdo a la información oficial, 33 pacientes de Bariloche, que habían contraído la COVID-19, murieron desde principios de junio hasta la fecha.

Ibero manifestó que todavía quedan 9 camas disponibles de terapia intensiva en esta ciudad. Dijo que en Viedma había hasta el momento 11 camas libres, en Cipolletti, 8, y en Ingeniero Jacobacci, 1. En cambio, en Roca, Villa Regina y Catriel, la ocupación de las camas de terapia intensiva es total.

La funcionaria provincial destacó que 24 pacientes de Bariloche se recuperaron esta jornada. De acuerdo a los datos oficiales, 1.816 habitantes de esta ciudad contrajeron la COVID-19 desde finales de marzo hasta el momento. De ese grupo, 1.461 se curaron y 33 murieron. Aún quedan 322 contagiados, que están internados y aislados.

“Hoy cuando aparece un positivo, a los contactos estrechos a los que hay que aislar siempre son más de 15 personas o 20 personas con lo cual nos estamos juntando y si son 15 o 20 personas imagínense la cantidad de contagios que hay”.

Explicó en una nueva conferencia de prensa que el “R0 es un parámetro que habla por cada persona que está positivo cuántas se contagiarían”. Comentó que es un sistema que se utiliza en las poblaciones que tienen más de un millón de habitantes.

“En las provincias o ciudades que tienen menos de un millón de habitantes lo que se hace es estimar por tablas, por un cálculo que hace Nación que son los días de duplicación”, aclaró.

“Entonces en las ciudades que tenemos más de 100 casos, el equipó de Epidemiología del Ministerio de Salud hace todo el tiempo los días de duplicación. Los casos que hoy tenemos, según los días de duplicación excepto, excepto que frenemos los contagios, van a hacer el doble de lo que tenemos”, observó.

En función de ese criterio, Ibero advirtió que el “índice de duplicación de Bariloche es de 38”, es decir, que en ese período duplicaría la cantidad de contagios que tiene ahora. “Cuando es menor de 20 es para que tomemos mucha conciencia”, explicó.

Indicó el caso de Bariloche donde “en los últimos días los números contagiados volvieron a subir”. “Hay dos cosas que son muy importantes y están ocurriendo en todos lados: la primera es que cada caso positivo tiene 20 contactos estrechos”, planteó.

Y recordó que el contacto estrecho “debe estar aislado 14 días y el aislado no es dejo que vengan a mi casa o me junto en mi casa porque me siento bien. Ese aislado puede no tener síntomas y estar contagiando”.

“No esperemos que se cierre una ciudad ni que volvamos a la fase cero ni a la 1”, pidió Ibero. “Les puede asegurar que si ustedes están a 2 metros de todo el mundo y usan el tapabocas, aunque estén en la misma oficina, pero tomaron esas medidas, y están con un positivo (sin saberlo), si tomaron esas medidas no se contagian en lugares ventilados”, aseguró.

Respecto a los decesos con COVID-19 o por COVID-19, Ibero informó que en algunos pacientes “nos pasa que negativiza y después fallece, pero si nunca se fue dado de alta, aunque haya negativizado para la plataforma de SISA de Nación fallece de coronavirus”.

“Ojalá pudiésemos decir que hay muchos menos fallecidos por COVID de los que hay. A veces la gente lo siente como que es a propósito, como si quisiéramos mostrar un montón de muertes”, sostuvo.

“Hay muchos que fallecen con el coronavirus porque hay pacientes terminales que se han infectado y han fallecido”, comentó. Dijo que se debería “hacer un montón de autopsias” para determinar si los decesos fueron por coronavirus o con coronavirus.

Ibero informó esta noche de martes que en las 24 horas últimas murieron 9 pacientes en la provincia. También, consignó que 120 se recuperaron y detectaron 284 nuevos casos positivos.

En los casi 6 meses de la pandemia, 7.538 habitantes de Río Negro contrajeron el virus de los cuales 5.160 se curaron y 225 murieron. Quedan por el momento 2.153 pacientes contagiados.