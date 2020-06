Coronavirus: otro contagio en Bariloche, que tiene 80 personas aisladas

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincia, Mercedes Ibero, informó esta noche de miércoles que se confirmó otro caso en Bariloche. En consecuencia hay 24 personas contagiadas en esta ciudad. De ese grupo hay un paciente que se encuentra internado en terapia intensiva.

Ibero dijo que quedan alrededor de 80 personas aisladas en esta ciudad. Son aquellos contactos estrechos de los contagios últimos que se detectaron.

Desde finales de marzo pasado, cuando se descubrieron los primeros contagios, hasta la fecha hubo 163 personas de Bariloche que contrajeron la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Los datos oficiales indican que 138 pacientes se curaron y 1 persona murió. Por eso, quedan 24 internados.

Hoy se confirmaron 12 nuevos casos y en lo que va de la pandemia son 503 personas las que se contagiaron en Río Negro. Ibero se refirió en la conferencia de prensa que ofreció esta noche de miércoles desde la Gobernación en Vienda a la cantidad de contagios en la provincia.

“Quizá por ser demasiado sinceros, por ir a buscar, por hisopar y por contar todo lo que hacemos tenemos tantos casos demostrables mucho más que en otros lugares”, aseguró Ibero. “Tenemos muchos casos”, admitió. Sin embargo, afirmó que “nada de eso nos está colapsando nuestro sistema sanitario”.

“No tuvimos los 500 casos juntos hoy, sino que fue por sectores que fueron creciendo y, después, disminuyeron con lo cual no colapsó nuestro sistema de salud”, afirmó Ibero. “Desde ese lado, nosotros no estamos preocupados hoy, sí tenemos que estar atentos”, aclaró.

“Muchas veces nos hemos planteado ¿por qué nosotros tenemos tantos casos y otras provincias no? Quizá no sabemos cuánto se hisopa en otros lados y nosotros sí hisopamos, cuánto se busca y nosotros sí buscamos”, enfatizó la funcionaria provincial.

“Y también, fuimos una provincia que nunca estuvo cerrada del todo, porque se benefició muchas partes de la economía”, recordó. “Eso hizo que seguramente hubiese más movilidad adentro de la provincia y eso hizo también que hubiese más casos que una provincia que cerró todo”, observó.

“Que tengamos 10 o 15 casos por día no nos colapsa porque se van dando de alta”, enfatizó Ibero. Realmente no estamos preocupados, a diario tenemos comunicación con Nación que nos dicen que estamos trabajando bien”, sostuvo.

Pidió tranquilidad. Afirmó que no se oculta información. “Todo lo que se hace se dice, que todos los pacientes que se hisopan se cuentan y, por eso, tenemos tantos casos, porque estamos yendo a buscar”, manifestó.

Ibero dijo que hoy no están evaluando volver atrás en la fase de medidas sanitarias, pero reiteró que eso depende de un montón de factores. “Por la cantidad de casos que van apareciendo, hoy no es necesario volver atrás, no sé qué puede pasar mañana”, explicó.

“Más allá de todas las medidas que se puede tomar. depende mucho de nosotros como ciudadanos y si queremos no volver atrás, entendamos que no sirve de nada estar cerca del otro sin el tapabocas, tomando un mate”, sostuvo.

Dijo que habrá un “pico de contagios que puede ser que aparezca en los próximos días, todavía estamos en una curva que va aumentando”. Pero insistió que el nivel de activos “no nos colapsa el sistema de salud”.

A nivel provincial hubo hasta ahora 503 personas contagiadas en lo que va de la pandemia de las cuales 368 se curaron y 25 murieron.

Quedan 110 casos activos: 51 de Roca, 24 de Bariloche, 15 de Cipolletti, 5 de Allen, 5 de Fernández Oro, 3 de Cervantes, 2 de Ingeniero Huergo, 1 de Lamarque, 1 de Cinco Saltos, 1 de Barda del Medio, 1 de Mainque y 1 de Catriel.