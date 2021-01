Cortan accesos a Añelo y ponen en alerta la actividad en Vaca Muerta

Vecinos a volvieron a cortar la ruta en Añelo. El viernes pasado se asentaron en la calzada para reclamar por la falta de agua. Sostuvieron los bloqueos en Ruta 7 y Ruta 17 hasta la noche, cuando concretaron una reunión con el intendente Milton Morales. Acordaron finalizar la planta potabilizadora en 15 días y se comprometieron a colocar bombas que ya están abasteciendo a los miembros del barrio La Meseta. Sin embargo, hay un sector que aún no tiene el servicio, quienes realizan múltiples bloqueos. Esta vez no afectan solamente al sector petrolero, sino que también impiden el paso de vehículos particulares.

El coordinador operativo de la Zona Periferia Dos de la Dirección Seguridad, Rolando Ortiz, indicó que en total se están desarrollando cinco cortes. Dos se ubican sobre la Ruta 7: hay uno sobre el kilómetro 89, a la altura de la Batería 3, y otro se encuentra en la Shell, sobre el egreso de Añelo. Otros tres bloqueos se asientan sobre Ruta 17, a la altura del barrio La Meseta.

Informó que quienes realizan las protestas son vecinos que reclaman por obras de agua. El viernes pasado desarrollaron la misma medida de fuerza y se mantuvieron en la calzada hasta la noche. Alrededor de las 22:30 se reunieron con el intendente Milton Morales y durante la madrugada firmaron un acuerdo para destrabar las protestas.

Sin embargo, hoy muy temprano, a las 0:30, un grupo retomó el reclamo y cortó varios accesos sobre la Ruta 7 y la Ruta 17. Impiden el paso de rodados petroleros, pero también el de autos particulares.

Luis Castillo, uno de los voceros de los manifestantes que se subieron a la ruta el viernes pasado, aseguró que no son ellos quienes comenzaron un nuevo corte esta mañana. Explicó que los vecinos del barrio La Meseta llegaron a un acuerdo con el intendente Morales durante una reunión en la madrugada del sábado.



Contó que firmaron un petitorio en el que se le dio un plazo de 15 días a la Municipalidad para que finalice la planta potabilizadora de Añelo. Agregó que colocaron bombas nuevas y que ya hay agua en las diferentes zonas.



De todas formas, todavía queda un sector que está enganchado de una manguera a los que no se los alcanza a abastecer de agua. “Nosotros llegamos a una solución. No estamos de acuerdo con que vuelvan a la ruta”, enfatizó Castillo.

Fuentes relacionadas señalaron que las firmas hidrocarburíferas están muy preocupadas al respecto, pues tuvieron que "frenar operaciones". Ello se debe a que los bloqueos afectan el recambio de personal. Además, perjudica el abastecimiento de insumos.

"Todo el mundo habla de Vaca Muerta, donde pasa gas, petróleo, donde sacan millones y millones, donde el señor gobernador saca toda la plata de acá para arreglar todas las otras ciudades, donde hace asfalto, donde hace plantas de agua potable, donde hace gasoductos y todo, pero Añelo no tiene asfalto, no tiene agua potable, no tenemos nada", remarcó Luciano, uno de los manifestantes en AM Cumbre durante la protesta del viernes pasado.

Vecinos bloquean los accesos a Añelo por Ruta 7 y 17. (Foto: Gentileza Juan Ortuño).