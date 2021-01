Gutiérrez repudió los cortes en Añelo y advirtió sobre intereses políticos

El gobernador Omar Gutiérrez cuestionó hoy los cortes de ruta que paralizaron desde temprano los accesos a la localidad de Añelo y reconoció que trajeron pérdidas "irrecuperables" de ingresos públicos y privados, principalmente asociados a la actividad hidrocarburífera. Dijo que el reclamo, aunque legítimo, "conspira" contra la reactivación económica y se refirió incluso a las versiones sobre un supuesto intento de destitución al intendente Milton Morales.

"Ha tenido una fuerte afectación de equipos de perforación, de producción, y disminución, por ende, de recaudacióin de recursos públicos y privados. No es el camino. Hay 10.000 puestos de trabajo que se perdieron en esta pandemia", planteó el mandatario esta mañana ante la consulta de RÍO NEGRO.

Si bien se refirió a la instancia de mediación penal que convocó el Ministerio Público Fiscal con ministros del gabinete y el indentende local, Gutiérrez advirtió que "cuando se resuelva, habrán pasado tres días donde hubo equipos paralizados, trabajadores que no pudieron trabajar y producción de energía que no se realizó".

"No podemos darle la espalda a la aceleración de la recuperación económica y social. El corte de una ruta no es el medio para reclamar. No se puede consipirar desde un sector en contra otro sector", aseguró.

Este diario también le consultó si consideraba que existen intereses políticos mezclados con los cortes de ruta, algo que Gutiérrez no negó. "La información que tengo es hasta ahí: la situación de un barrio por un problema de agua. Yo no soy de hacerme eco de los audios, pero si alguien busca destituir a un intendente, yo voy a estar al lado de ese intendente. Hay que respetar el veredicto de las urnas", sostuvo.

El gobernador hizo referencia a un mensaje de audio de Whatsapp que se atribuye al concejal de Añelo por el Frente de Todos, Ángel Miñañir, en donde explicaría qué pasos se requieren para pedir la destitución de Morales. Allí se hace referecia a un acuerdo con ediles de Juntos por el Cambio para renovar la presidencia del cuerpo en febrero y conseguir presentar una moción para iniciar el proceso.

Morales fue elegido en marzo de 2019 por más del 50% de los votos. En segundo lugar resultó Mario Salinas de Juntos por el Cambio y, en tercer lugar, Miñañir de la entonces Unidad Ciudadana-Frente Neuquino.

"Si alguien está queriendo hacer algo para tener una oportunidad electoral el día de mañana aprovechando un reclamo de que puede ser legítimo, esa persona se está mirando el ombligo y desconociendo la situación que estamos transitando", cuestionó Gutiérrez, quien habló de "trasnochados".

"Falta muchísimo tiempo. No me gustaría que alguien acá vuelva al ruedo pensando en función de la próxima elección. No me hago eco de las versiones que circulan, pero han sido muy claras y contundentes respecto de cuál era la intención", advirtió. "Por ahí algunos actores pretenden apropiarse de un reclamo que puede ser legítimo y al que el gobierno tiene que dar respuestas", dijo el mandatario.