Covid-19: ¿A qué nos enfrentamos y cómo protegernos?

Hoy por suerte vamos conociendo más sobre esta peste. Transitamos una guerra sin sangre. Nos afecta a los pulmones nos quita el aire, la respiración, algo tan sencillo y natural, que nunca nos faltó. Nuestros animales no sufren y se salvan.

Por momentos nuestros relojes no funcionan. Es tan grave esta peste que no podemos despedir a nuestros muertos, originando en nuestras emociones un duelo patológico. En el mundo los médicos eligen quién vive y quién no. Va a costarnos mucho superarlo.

Los padres, desolados, lloran en los balcones, para que no lo vean sus hijos,. La desesperación, la angustia en el encierro, empieza a ganarnos. La heladera y los alimentos son el bien más preciado en los hogares. Antes de tocar, limpiamos todo con la mirada, ya tenemos menos tolerancia a la frustración.

Solo lograremos tener equilibrio emocional, comprendiendo y conteniendo a nuestro entorno.

Por lo poco que sabemos, nos enfrentamos a algo incierto, incontrolable, desconcertante, de lo absurdo e imprevisible, desalentador donde fallan todos los pronósticos, ni el dinero frena las muertes.

Los Estados toman medidas desesperadas para enfrentar una peste que no conocen. No alcanzan los trabajadores en salud. Todo se desborda. Argentina tiene casos en todas sus provincias. Ya comenzamos a convivir, más de cerca el Covid-19.

¿Cómo volveremos a trabajar? ¿Cómo viajaran los trabajadores del petróleo al campo?, ¿seguirán en pequeños colectivos, combis y camionetas?. ¿Cómo vivirán en los tráileres, cómo organizaran sus comedores?

Los trabajadores de salud, de educación, las oficinas públicas de gobierno, bancos, los comercios, los equipos de trabajo. Como harán para volver a ser productivos.

No solo es la distancia social, hay distancias emocionales, conductuales y emocionales

Estamos fundando una nueva sociedad con nuevas costumbres.

Eugenio Osvaldo Pereyra Médico Psiquiatra y cirujano M.E. 3574 y M.P 5867

NEUQUÉN