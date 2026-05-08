Clima para el fin de semana en Río Negro y Neuquén: sábado con temperaturas bajas y ¿el domingo? 

El fin de semana del 9 y 10 de mayo llegará con condiciones mayormente estables en las provincias de Río Negro y Neuquén, aunque con temperaturas bajas, especialmente durante las mañanas y noches en la cordillera y la estepa. Según el informe meteorológico, el domingo mostrará una mejora general con cielos más despejados y máximas en ascenso.

En el Alto Valle, tanto General Roca como Neuquén tendrán jornadas soleadas durante todo el fin de semana. El sábado se presentará fresco, con máximas de 12°C y mínimas de 3°C, mientras que el domingo habrá un leve repunte térmico: 16°C en Roca y 17°C en Neuquén, con vientos suaves del sector sur y sudeste.

En la zona cordillerana, San Carlos de Bariloche tendrá un sábado parcialmente soleado con máxima de 9°C y una mínima bajo cero de -2°C. El domingo mejoran las condiciones, con 13°C de máxima y 1°C de mínima.

En Zapala, el comportamiento será similar: sábado frío con 7°C de máxima y -2°C de mínima, seguido de un domingo más templado con 13°C.

En la costa atlántica, Viedma tendrá un sábado mayormente nublado, con una máxima de 11°C y vientos moderados del sudoeste que se harán sentir durante la jornada. Para el domingo, el cielo se presentará parcialmente despejado y la temperatura subirá a 14°C, con una disminución en la intensidad del viento.

En la Región Sur, Ingeniero Jacobacci tendrá condiciones bien frías. El sábado se espera una jornada mayormente despejada con máxima de 10°C y una mínima de -3°C, con viento leve del oeste. El domingo continuará fresco, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 14°C y mínima de -1°C, con vientos suaves del sudeste rotando al noroeste.

En líneas generales, el sábado será el día más frío en toda la región, mientras que el domingo ofrecerá mejores condiciones para actividades al aire libre, con cielos despejados y temperaturas más agradables durante la tarde. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta el marcado descenso térmico en horas de la mañana y la noche, típico de esta época del año.