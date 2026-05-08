El Hot Sale en Río Negro llega con beneficios exclusivos de Banco Patagonia.

Con el objetivo de impulsar el consumo y ofrecer importantes descuentos, Banco Patagonia anunció una nueva edición del Hot Sale con promociones exclusivas para clientes de Río Negro, que se desarrollará del 11 al 17 de mayo.

Durante esa semana, los usuarios de tarjetas de crédito del banco podrán acceder a rebajas, financiación en cuotas sin interés y beneficios especiales en distintos rubros, tanto en comercios locales como en cadenas nacionales.

Entre las propuestas destacadas, en Casa Elvira habrá un 10% de descuento con un tope de $50.000 y hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, Open Sports ofrecerá un 15% de descuento sin tope, también con financiación en 6 cuotas.

En el rubro electrodomésticos, Megatone contará con 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que en el portal de beneficios del banco, Club Patagonia, se podrá acceder a un cupón de $30.000 para compras online, además de 18 cuotas sin interés en televisores y hasta 15 cuotas en el resto de la tienda.

Más promociones en todo el país

El Hot Sale también incluirá beneficios en reconocidas cadenas y marcas. En Frávega habrá un 10% de descuento con tope de $50.000 y hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados.

En el caso de Juleriaque, los clientes accederán a un 10% de descuento sin tope y financiación en cuotas, mientras que la agencia de viajes Almundo ofrecerá hasta un 15% de descuento en paquetes turísticos y hasta 6 cuotas sin interés en destinos dentro de Argentina, con un tope de $200.000 mediante cupón.

Por su parte, las tiendas deportivas Dexter, Stock Center y Moov brindarán un 25% de descuento con tope de $30.000 y hasta 6 cuotas sin interés, y en Arredo habrá un 10% de descuento con tope de $50.000 y financiación en cuotas.

Desde Banco Patagonia destacaron que estas iniciativas buscan acompañar a los clientes en un contexto económico desafiante, facilitando el acceso a productos y servicios mediante descuentos y opciones de financiación.

El Hot Sale se consolida así como una de las fechas comerciales más importantes del calendario, con propuestas pensadas para distintos sectores y necesidades, y con foco en potenciar el consumo en la región.