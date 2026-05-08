Aumento y bonos para judiciales: la Legislatura convirtió en ley el acuerdo con el TSJ

La Legislatura de Neuquén aprobó esta semana por unanimidad el aumento salarial anual acordado entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el sindicato Sejun, que nuclea al personal judicial.

La paritaria cerró en abril pero necesitaba la sanción de la ley para efectivizarse.

El acuerdo prevé un incremento cada tres meses, en función de lo que marca el índice de inflación. En este punto la propuesta está alineada con el resto de los sindicatos del sector público provincial.

El personal recibirá los aumentos con los haberes de abril, julio, octubre de 2026 y enero de 2027.

A esto se le suman cuatro bonos extraordinarios: dos a cobrarse en abril y septiembre por $400.000 y dos más en los mismos meses, cuyo monto está a definir.

También percibirán un extra por capacitación, al mismo valor, y una ayuda escolar extraordinaria. El Tribunal asumió el compromiso de revisar la planta y los concursos, y de sentarse a negociar si algún otro gremio del Estado lo hace.

El Poder Judicial tiene una planta de 2.548 cargos. El 53% de su presupuesto lo aporta el gobierno provincial, en calidad de aportes del Tesoro. El resto lo componen el porcentaje que recibe por coparticipación federal de impuestos (del 18%) y recursos propios (como la recaudación de tasas).