Más de 170 buques extranjeros buscan refugio por un ciclón extratropical frente a la costa argentina

Un total de alrededor de 170 buques de bandera extranjera solicitaron ingresar a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) para resguardarse de un fuerte ciclón extratropical que afecta al Atlántico Sur, con condiciones meteorológicas extremas que incluyen olas de hasta 12 metros y ráfagas de viento cercanas a los 100 km/h.

La situación es monitoreada por la Prefectura Naval Argentina, que supervisa el movimiento de las embarcaciones y regula su permanencia en aguas bajo jurisdicción nacional.

Según informaron autoridades del organismo, los barcos —provenientes de países como China, Vanuatu, Tanzania, Corea del Sur, Rusia y Liberia— solicitaron resguardo ante la intensidad del fenómeno, vinculado a un proceso de ciclogénesis que generó condiciones extremadamente adversas en alta mar.

Zona de resguardo y control estricto

Desde Prefectura se dispuso un área específica dentro de la ZEEA para que las embarcaciones puedan permanecer a resguardo “hasta el día 10”, bajo estrictas condiciones. En ese marco, se recordó que en esa zona está prohibida la pesca, permitiéndose únicamente el tránsito y el abrigo.

El control se realiza mediante monitoreo constante de posición a través de sistemas informáticos, verificando la señal de los transpondedores AIS de cada buque, además del apoyo de aeronaves equipadas con sensores especializados.

Alerta por condiciones extremas

El fenómeno climático también impacta en tierra. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por lluvias, tormentas y fuertes vientos en distintas regiones del país.

En particular, las costas de Chubut y Río Negro registran vientos intensos del sudoeste, con ráfagas de entre 50 y 70 km/h, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Además, se espera que durante la noche las condiciones empeoren en alta mar, con ráfagas que podrían llegar a los 140 km/h y oleaje de gran magnitud, situación que se extendería durante todo el fin de semana en la costa atlántica.

El temporal también alcanza al sur de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta amarilla por vientos intensos, acompañados de un descenso de temperatura, con mínimas cercanas a los 8°C y máximas de hasta 14°C.

El inusual movimiento de embarcaciones en la ZEEA refleja la magnitud del fenómeno, considerado uno de los eventos marítimos más intensos de los últimos meses en la región.