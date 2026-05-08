Reforma de la Ley de Glaciares: la UNCo convoca a un debate urgente sobre el futuro del agua

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se posiciona como el epicentro de la discusión científica al organizar el panel debate “Implicancias ambientales de la reforma de la Ley de Glaciares”.

Este encuentro, impulsado por el Departamento de Geografía y el Centro de Estudios Ambientales y SIG (CEASIG), surge ante la profunda inquietud que genera el cambio normativo en la región patagónica.

El evento se llevará a cabo el próximo lunes 11 de mayo, de 15:00 a 18:00 horas, en el Salón Azul de la biblioteca central de la UNCo. La convocatoria es amplia y abierta, dirigida no solo a la comunidad académica (estudiantes, graduados y docentes), sino también a la comunidad en general interesada en la preservación natural.

La geógrafa Elsie Jurio explicó que el objetivo es discutir las consecuencias ambientales de la reforma. Para ello, se ha conformado un panel multidisciplinario que incluye voces del ámbito jurídico, técnico y académico, buscando poner sobre la mesa todas las aristas de un tema sumamente complejo.

La participación del Dr. Andrés Lo Vecchio, investigador del IANIGLA-CONICET, será fundamental para aportar la visión técnica de quienes realizaron el inventario nacional. Su exposición permitirá entender mejor los riesgos que corren estas reservas de agua frente a las nuevas propuestas legislativas.

Reservas estratégicas y soberanía

Un punto crítico del debate es el valor de los glaciares como reservas de agua dulce finitas. Dado que menos del 3% del agua del planeta es dulce, este recurso es vital para la biodiversidad y la vida humana, requiriendo una protección extrema ante cualquier intento de flexibilización normativa.

Desde la geografía se advierte que las cuencas son unidades interjurisdiccionales que no responden a límites políticos. Por ello, preocupa que la reforma traslade decisiones nacionales a la potestad provincial, lo que podría derivar en que las acciones de una jurisdicción afecten negativamente a las provincias vecinas.

El panel contará también con la visión de la Ing. Yanina Rubio, de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén, y de expertos locales como la Dra. Marisa Cogliati y el Dr. Diego Fuentes. Esta diversidad de enfoques busca garantizar un análisis integral del conflicto entre desarrollo y conservación.

En el contexto actual de calentamiento climático global, los glaciares presentan balances negativos y están retrocediendo. La reforma de la ley podría acelerar la vulnerabilidad de estas áreas periglaciares, que ya se ven severamente afectadas por el aumento de las temperaturas en la cordillera.

Voces y acciones ante la justicia

La relevancia de este panel se acentúa tras el reciente rechazo de la justicia federal a un amparo que buscaba suspender la ley. Ante este escenario, la academia refuerza su rol informativo con la presencia de la Lic. Griselda Ostertag, el Dr. Marcos Mare y la Prof. María Chiementon.

El debate en el Salón Azul será una instancia clave para escuchar, opinar y debatir sobre el futuro de la ley. Se busca que la información científica llegue de manera clara a la comunidad, permitiendo una toma de posición fundamentada sobre el destino de los recursos naturales.

La iniciativa del Departamento de Geografía (FAHU-UNCo) pretende la reafirmación del compromiso de la universidad pública con la defensa del patrimonio natural. En una región donde el agua es el motor de la vida, la discusión sobre su marco legal resulta impostergable para asegurar la sostenibilidad de las próximas generaciones.

Finalmente, se invitó a todos los interesados a acercarse este lunes a la sede central de la universidad en Neuquén. La entrada por la biblioteca permite un acceso directo al Salón Azul, donde se espera una jornada de reflexión y compromiso ambiental.