Crisis en salud: el MPN recurrió a los cuadros de reserva

La política tribal del partido provincial escribió un nuevo capítulo en la forma de resolver conflictos y fue a través de los dirigentes que se mantenían en reserva.

Guillermo Pereyra, el secretario General del Sindicato Petrolero, tomó su celular el viernes a la tarde y digitó el número de Carlos Quintriqueo, titular de la Asociación Trabajadores del Estado. “Me llamó para ponerse a disposición de los estatales, de estos estatales (lo dijo frente a un grupo que se había reunido frente a la casa que alquila el Estado en avenida del Trabajador al 600) y agradecernos que encaminemos el diálogo bajo la institución y que no sea en otro lugar que no sea en la Asociación Trabajadores del Estado y no es fuera de este ámbito”, reveló Quintriqueo.

Pereyra dijo que había hablado con Gutiérrez e indicó que la actitud que tenía el gobernador es correcta en el mismo sentido, es decir que el diálogo se conduzca dentro de la institucionalidad.

El exsecretario de Trabajo de la Provincia es parte de los cuadros de reserva que tiene el MPN y se ubicó en una de las salidas que la política “de la generación joven” no pudo resolver después de 19 días de corte de rutas en manos de los autoconvocados de Salud, que no tienen “un sello” que le sirva de paraguas.

La política neuquina aplicó varias medidas que, en otros escenarios, le dieron resultado como fue la invisibilización, la descalificación como que eran dos los trabajadores de salud en los cortes y los otros 8 no lo eran, y la mediación judicial que tuvo dos partes, una más técnica y la otra más política pero de quienes están todavía en actividad como son los secretarios de Gobiernos Locales y de Desarrollo Territorial, Osvaldo Llancafilo y Jorge Lara.

La actitud tribal que tuvieron los protagonistas de la supuesta vanguardia no valoró cabalmente la empatía social que tiene el conflicto y se optó por la pasividad con algunos brotes de defensa respecto al hipotético ataque democrático.

Merlo repitió su pedido institucional: “Quiero transmitir a los que se encuentran llevando adelante cortes de rutas y caminos de acceso a los yacimientos que cesen de esa actitud y que tengan en cuenta que el reclamo ha sido encauzado en las vías institucionales”.

Las pérdidas por regalías se calcularon en 7 millones de pesos por día, lo que encendió luces rojas en las arcas provinciales frente al juego de presiones.

Tampoco sirvió la corporización de la culpa en los minúsculos grupos de izquierda que si bien aportan logística a los cortes no son decisivos, ni tampoco en el dirigente Jesús Escobar que con su grupo sólo realizó medidas de apoyo a los hospitales en la zona cercana a la toma de decisiones, no en los piquetes.

Casi 20 días de interrupción de caminos que prácticamente sitiaron a la provincia y pusieron patas para arriba a la actividad petrolera que aporta más del 40% del Producto Bruto Interno, la llamada de Pererya a Gutiérrez pareció romper ese cristal que protegía al gobernador. Se encaró una respuesta diferente que provino de la reserva. Toda una lección como la que el petrolero dijo, en obvio exabrupto, que quería darle a los “anárquicos” de los autoconvocados. Se olvidó que la empatía social mantiene una llama encendida a la que no convenía arrimar pólvora seca.

El ministro de Energía, Alejandro Monteiro, le puso números. Dijo que por día, la provincia pierde unos 7 millones de pesos en regalías por la baja de producción de gas y petróleo debido a que 68 de los 76 equipos que estaban activos el 3 de abril, antes de los cortes, están desactivados por estos días.

La desacertada decisión de no frenar la ley espejo que permite a los diputados provinciales recibir un aumento cuando lo hacen, en términos de porcentaje, los agentes de ANEL, en pleno conflicto tuvo su repercusión. Se unieron, por primera vez, frente al destrato que recibieron del MPN, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Tomaron como base al proverbio árabe que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Es probable que, como dicen algunos, el riesgo político a corto plazo del gobierno sea enjuagado con inyecciones de dinero clave para las elecciones pero el grado de desgaste se deberá anotar en la columna de las pérdidas… de poder.