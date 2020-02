Cruz del Sur ganó y mira a todos desde arriba

A fuerza de goles, Cruz del Sur venció este domingo y es el puntero de la zona 4 del Torneo Regional Amateur.

Los cruzados ganaron merecidamente 3 a 1 su partido ante Puerto Moreno, en el estadio municipal de Bariloche.

Con este triunfo, Cruz del Sur sumó 7 puntos y le sacó dos de diferencia a sus perseguidores inmediatos.

Cruz del Sur sumó tres puntos vitales ante Puerto Moreno esta tarde de domingo. (Foto: Marcelo Martínez)

Los cruzados salieron con todo a disputar el partido y asumieron el protagonismo apenas comenzó el juego. De hecho, marcaron un gol en el primer minuto del partido por un penal que anotó Daniel Gómez.

Los jugadores de Cruz del Sur continuaron atacando sin bajar la presión en el campo rival. Hubo varias jugadas de peligro en el arco de Puerto Moreno. El arquero naranja, Lucas Mancinelli, se convirtió en esos minutos en la figura, porque evitó que los cruzados anotaran el segundo gol. También los palos jugaron para Puerto Moreno. Se fueron al descanso con el resultado 1 a 0.

El arquero naranja, Lucas Mancinelli, controla uno de los ataques cruzados (Foto: Marcelo Martinez)

El segundo tiempo comenzó con fuertes emociones. A los 3 minutos, el delantero Franco Montero se escapó a pura potencia y sacó un remate que sorprendió al arquero cruzado. La pelota infló la red para la algarabía de la hincha de Puerto Moreno. Era el empate.

El gol de Montero desconcertó a los jugadores cruzados por varios minutos y el partido se equilibró. Pero el técnico de Cruz del Sur, Pablo Canavari, hizo un cambio táctico que le dio resultado.

Puerto Moreno perdió la punta este domingo del Torneo Federal Amateur. (Foto: Marcelo Martínez)

Mandó a la cancha al goleador Leopoldo Cisneros y retrasó a Facundo Mustafá, que minutos después desbordó y envió un centro que Federico Chiocarello cabeceó y mandó al fondo de la red. Iban 18 minutos.

Los jugadores de Puerto Moreno sintieron el golpe. Y el remate llegó a los 23 con el gol de Cisneros, que dejó la cuenta 3 a 1.

Después, los jugadores de Cruz del Sur controlaron el desarrollo del partido y el equipo de Puerto Moreno no pudo generar peligro como para descontar.

Cruz del Sur y Puerto Moreno siguen con chances de clasificar a la segunda rueda del Torneo Federal Amateur. (Foto: Marcelo Martínez)

Con este triunfo, Cruz del Sur se subió a la punta. En el otro partido de la zona, Deportivo Roca empató de local con Alianza de Cutral Co. El partido finalizó 0 a 0.

La tabla de posiciones la lidera Cruz del Sur con 7 puntos, seguido de Puerto Moreno y Deportivo Roca, con 5, y cierra Alianza, con 4 unidades.