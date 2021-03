Cuáles son los barbijos del Conicet que se pueden lavar

Los N95 plus o N97 están en preventa. (Captura).-

Los barbijos Atom Protect fueron ganando popularidad con su sello distintivo en la tela y ahora ganaron más notoriedad en la agenda por el lanzamiento de su última versión, el N95 o N97 (se puede encontrar de las dos maneras) que tiene tres diferencias básicas con las versiones anteriores.

Atom Protect surge de la investigación de científicas y científicos del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la PYME textil Kovi S.R.L.. Juntos desarrollaron telas tratadas con activos antivirales, bactericidas y fungicidas.

Así surgieron las mascarillas con propiedades antibacteriales, antivirales y antihongos. En la misma web de Atom se aclara que los productos fueron certificados por el INTI y el INTA, pero no tienen la autorización de Anmat. Con estas características, se distinguió a estos tapabocas como de "uso social" y se desarrolló también una versión de menor tamaño, para niños.

Al ser de uso social, se aclaró, buscan proteger durante las actividades diarias con contacto o cercanía con otras personas, pero no son aptas para uso médico. El tiempo de uso no tiene límite, aunque aconsejan no usarlo más de ocho horas por una "cuestión de higiene".

Y entonces, ¿Cuándo se lavan?. Al igual que lo que ocurre con otros tapabocas, hay que lavarlos cuando estén sucios. El dato a tener en cuenta es que no se debe hacerlo más de 15 veces.

El lavado puede ser manual o en lavarropas, con agua a temperatura ambiente (no mayor de 30 grados) y jabón. Se puede planchar, con plancha a baja temperatura.

Ahora bien, esta condición no se repite en la última generación de mascarillas que son llamadas N95 plus o N97, con ese número que hace referencia a que tiene una capacidad filtrante del 97% de las partículas del aire. Se aclaró que también son de uso social, pero las propiedades que tiene son mayores y eso se refleja en su precio. La preventa de 10 unidades es de $4.990 mientras que la misma cantidad de la versión anterior sale $1.000 menos.

Los N95 tienen una efectividad comprobada mediante el INTA sobre la eliminación del virus en menos de cinco minutos. También eliminan hongos y bacterias en menos de 120 segundos, según estudios del INTI que también

comprobaron que no son citotóxicas.

A diferencia de la versión anterior, los N95 incorporan un filtro séxtuple capa SSMMM entre medio de las dos capas de tela con una capacidad filtrante del 97% de las partículas del aire. Además, tiene un clip nasal. Pero la diferencia que hay que tener en cuenta es que no se pueden lavar y pueden usarse hasta cinco días.

Las mascarillas de Atom Protect se venden solo en su tienda oficial, aunque hay farmacias que también las revenden.