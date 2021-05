Cuándo fue el último triunfo de River en la Bombonera

Más allá de la racha positiva de River frente a Boca en el ciclo de Marcelo Gallardo, el Millonario acumuló una pequeña racha sin triunfos en la Bombonera, donde hoy a las 17:30 se volverán a ver las caras.

La última victoria del equipo del Muñeco en la cancha del Xeneize fue el 23 de septiembre de 2018 por la Superliga. Ese día se impuso con goles del Pity Martínez y Nacho Scocco.

Ese año fue excepcional para River en los mano a mano con Boca ya que también le ganó la Supercopa Argentina en Mendoza y la final de la Copa Libertadores en Madrid.

De ahí en adelante, no pudo volver a derrotarlo de visitante. En 2019, el Xeneize venció al Millonario por 1 a 0 con gol de Jan Hurtado en la semifinal de vuelta de la Libertadores. A pesar de la victoria no hubo festejo ya que no le alcanzó tras perder 2 a 0 la ida.

Después de un 2020 sin enfrentamientos, los dos cruces de este año fueron en la Bombonera y ambos terminaron en empate.

En enero, por la Copa Diego Maradona, la igualdad fue 2 a 2. Wanchope Ábila y Sebastián Villa hicieron los goles del local. Federico Girotti y Rafael Santos Borré marcaron los del visitante.

En marzo, por la actual Copa de la Liga Profesional, el empate fue 1 a 1. Los tantos fueron de Sebastián Villa, de penal y de Agustín Palavecino. Los tres goles que anotó River en los clásicos de este año fueron de cabeza.

En esta oportunidad, por los cuartos de final, el equipo de Marcelo Gallardo intentará cortar la racha y dar el golpe después de sufrir 15 bajas por contagios de coronavirus.