Cuarentena para algunos

En plena cuarentena donde toda la gente honesta está con dificultades para circular y hacer su vida normal, donde a los que trabajan no los dejan hacer su labor porque son amenazados con quitarles el vehículo o llevarlos detenidos, vemos que en la calle hay un montón de gente sin nada que hacer, muchos molestando y pidiendo plata en el banco Patagonia del Canalito, de Roca.

Indignado con esta situación, acudo a la Policía para que los saque de la calle y la triste respuesta fue que no se puede hacer nada con esa gente y que el Municipio no se hace cargo tampoco de los que duermen en la calle. Si los detienen, más de un día no los pueden tener.

Y obviamente ellos no pagan multas, entonces me pregunto: ¿qué pretenden de nosotros? Sacan los autos, cobran multas, ¿nos van a meter presos también, mientras sueltan a los delincuentes de verdad?. Por favor, los que tengan que actuar que lo hagan, que bastante escondidos están, tanto Municipio como Provincia. Basta de perjudicar siempre a la gente honesta.

Oscar Dabus

DNI 26.458.234