Vaca Muerta abre una puerta para que jóvenes rionegrinos se sumen a la industria

La expansión de Vaca Muerta y los nuevos proyectos energéticos e industriales en la región mantienen activa la demanda de mano de obra calificada y perfiles jóvenes con intención de capacitarse. Foto archivo.

El crecimiento de Vaca Muerta y de los proyectos energéticos asociados continúa impulsando la búsqueda de trabajadores en la región. Empresas vinculadas al sector del petróleo y el gas mantienen abiertas vacantes en Neuquén y Río Negro para cubrir puestos técnicos, operativos y especializados, en un escenario donde la expansión productiva también comienza a generar oportunidades para jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

Entre los perfiles más requeridos aparecen soldadores industriales, electricistas, técnicos electromecánicos, mecánicos industriales, operarios de mantenimiento, choferes habilitados para cargas peligrosas y operadores de equipos y plantas.

La demanda acompaña el crecimiento de la producción no convencional, las obras de infraestructura y el desarrollo de servicios que se consolidan alrededor de Vaca Muerta, una actividad que exige cada vez más personal capacitado, experiencia técnica y adaptación a estándares de seguridad y productividad.

Qué perfiles necesita hoy la industria

Dentro de las búsquedas activas del sector, aparecen puestos para soldadores SMAW con experiencia en cañerías, ductos y estructuras metálicas orientadas a proyectos de Oil & Gas. Para estos roles se suele requerir secundario completo, antecedentes en soldadura industrial y disponibilidad para trabajar bajo esquemas rotativos.

También se buscan técnicos eléctricos y electrónicos para tareas vinculadas a mantenimiento industrial, reparación de tableros, diagnóstico de fallas y control de equipos utilizados en operaciones petroleras y gasíferas.

Otro de los rubros con mayor movimiento es el de operarios de mantenimiento para plantas, bases operativas e instalaciones industriales, donde se valoran conocimientos en hidráulica, electrónica, mantenimiento general y experiencia técnica previa.

A esto se suman posiciones de mayor especialización. En Río Negro, por ejemplo, también aparecen oportunidades asociadas a proyectos energéticos e industriales para perfiles como supervisores generales de construcción especializados en piping, con conocimientos en montaje de tuberías, lectura de planos isométricos y P&ID, control de obra, calidad y seguridad industrial. En estos casos, se valoran normas técnicas como ASME y API, además de experiencia en soldadura y pruebas hidráulicas.

Una oportunidad para jóvenes rionegrinos

El escenario también abre una puerta para quienes todavía no cuentan con una trayectoria consolidada en la industria.

La demanda de mano de obra no solo alcanza a perfiles con experiencia, sino también a jóvenes que egresan de escuelas técnicas, realizan capacitaciones o buscan su primer empleo formal en actividades vinculadas a energía, mantenimiento, logística e industria.

En ese contexto, desde Río Negro una de las herramientas disponibles es el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), que permite registrar el currículum vitae, formación, experiencia laboral, certificaciones y oficios dentro de una base de datos provincial que luego puede ser utilizada para vincular postulantes con futuras vacantes.

Según la información oficial, el sistema además brinda orientación laboral, acceso a capacitaciones y acompañamiento para mejorar la inserción laboral. También articula con municipios, bolsas de empleo, registros de trabajadores capacitados y las delegaciones de la Secretaría de Trabajo en la provincia.

Río Negro empieza a consolidarse en un mapa productivo cada vez más ligado a la energía, la infraestructura, el transporte y los servicios asociados a Vaca Muerta. Ese crecimiento exige mano de obra especializada, pero también trabajadores jóvenes que puedan formarse, certificar conocimientos y construir un perfil laboral adaptado a una industria que demanda calidad, eficiencia y seguridad.

En ese contexto, una de las principales recomendaciones para quienes buscan ingresar al sector es mantener actualizado el CV, sumar capacitaciones y registrarse en plataformas oficiales de empleo. Los interesados podrán cargar el currículum en el

Servicio de Empleo Rionegrino (SER) .