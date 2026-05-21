Aniversario de San Patricio del Chañar: el nuevo espacio sobre la Ruta 7 que busca atraer a más visitantes

Está por inaugurarse la Oficina de Turismo de la localidad, que estará ubicada a orillas de la Ruta 7. “No es solo una inauguración, sino que es abrir las puertas a toda la región para que nos puedan conocer”, destacó Pilar Aravena, directora de Turismo de San Patricio del Chañar. Según la funcionaria, aun no está confirmado el horario, pero se espera que la oficina funcione de 7 am a 8 pm.

Los visitantes encontrarán informaciones sobre los atractivos de la localidad, servicios, circuitos de bodega y todo lo que los paisajes y emprendedores locales tienen para ofrecer.

Otra novedad es que esta semana se eligió una embajadora turística y una suplente: Marcela Werro y Alejandra Romero, respectivamente.

Su rol es acompañar al área de turismo, potenciar San Patricio del Chañar através de las redes sociales, estar en comunicación con instituciones públicas y privadas, así como participar de eventos en otras localidades con el objetivo de visibilizar la localidad de adentro hacia afuera.

La convocatoria del concurso para ocupar el cargo se realizó a inicio de este mes. Se inscribieron 24 postulantes y se presentaron ocho.Habían varios requisitos, pero el principal era que se tratara de una persona que conociera bien San Patricio del Chañar, con por lo menos cinco años viviendo en la localidad y con buen manejo de las redes sociales.

Pilar Aravena recordó que la localidad cuenta con el reconocimiento del ministerio de Turismo de la Nación por haber cumplido con los requisitos del Sello Inicial de Calidad Turística.