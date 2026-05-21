A buen ritmo avanza la obra del futuro centro oncológico para Cutral Co y Plaza Huincul

La obra del centro oncológico de Cutral Co y Huincul tiene un 20% de avance. (Foto: gentileza)

La construcción del futuro centro oncológico situado en el hospital de Complejidad Media tiene un 20% de avance. Los trabajos que comenzaron a fines de marzo tiene consisten en un edificio de 322 metros cuadrados y permitirán la atención de un promedio anual de 300 pacientes para los tratamientos de quimioterapia y los cuidados paliativos. La obra está financiada por los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul y tienen un plazo de ejecución de 150 días.

Para su edificación se dispuso el ala sudoeste del hospital y en el mismo sector donde estará el banco de leche humana que tiene un alto porcentaje de avance. El financiamiento proviene de ambos municipios con aportes del ente autárquico El Mangrullo, el Enim.

El ritmo de los trabajos fue constatado después de un recorrido que hicieron los intendentes Ramón Rioseco (Cutral Co) y Claudio Larraza (Plaza Huincul) junto al director del hospital, Gastón Zúñiga. Se denomina Centro de Atención Integral de Oncología y se edificarán 322 cuadrados cubiertos.

En esta etapa, la curva de avance está en los plazos previstos y se encuentran en la mampostería. El plazo total de ejecución es de 150 días y el presupuesto previsto es de $1.056 millones.

El edificio tendrá un consultorio clínico, otro de atención oncológica, un espacio para realizar quimioterapia, y cuidados paliativos. El diseño incluye áreas de recepción, sanitarios accesibles, farmacia (para el preparado de la medicación), estaciones de enfermería y gabinetes técnicos.

Se buscará hacer una atención integral de pacientes oncológicos adultos. No así para los pediátricos, que si se hará un abordaje inicial, pero luego se hará la derivación.

En la actualidad, las y los pacientes que afrontan el tratamiento -se hizo una estimación que son entre 300 y 350 al año- deben viajar 200 kilómetros, en total, para recibir la quimioterapia. No hay un centro en el sistema público ni privado por lo que se deben trasladar hasta Neuquén.

Además del edificio, se deberá dotar de personal para la atención del centro. En el hospital local hay una hematóloga con capacitación en oncología y se mantendrá al sector de oncología del Castro Rendón.

Un pedido histórico de la población

Después del recorrido por la obra, el jefe comunal cutralquense, señaló que «esto es importante para la comarca y para toda la zona V. Son enfermedades crueles que condicionan a toda la familia». Rioseco sostuvo que «es muy complejo para una persona enferma viajar en colectivo para hacerse el tratamiento; entonces, esto va a mitigar toda esa situación y mejorar la calidad de la salud pública».

Agregó que se trata de un «pedido histórico de la comunidad y, junto con el municipio de Plaza Huincul y ambos concejos deliberantes, hicimos un esfuerzo para que se pueda concretar”.

Por su parte, su par de Huincul, Claudio Larraza agregó que «no debemos descuidar que este espacio busca brindar una atención integral a una problemática grave que tenemos en la región, pero también representa un alivio para los pacientes oncológicos y sus familias que afrontan las dificultades de llevar el tratamiento”, sostuvo.

A su vez, el director del hospital, Gastón Zúñiga, subrayó que el centro «va a tener un impacto en la comunidad muy grande y nos va a costar evaluarlo». El desafío ahora es «lograr que un especialista oncólogo se radique en nuestras localidades».