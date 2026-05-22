Necrológicas de hoy, viernes 22 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 22 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MENDOZA, YOLANDA NELI
Falleció en Neuquén el día 20 de Mayo a la edad de 82 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PEREZ, OBDULIO ALFREDO
Falleció en Neuquén el día 19 de Mayo a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
BOLINO, MARTIN MARIO
Falleció en Neuquén el día 19 de Mayo a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociadao y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
SAMCHUC, ADRIAN SERGIO
Lamentamos el fallecimiento de nuestro Colaborador Samchuc Adrian Sergio, Directorio y Personal de TSB acompañan a su Familia en tan doloroso momento. Nos embarga un gran dolor por la pérdida de Adrian.
ANDRADA, GASTON ANTONIO
Lamentamos el fallecimiento de nuestro Colaborador Andrada Gaston Antonio, Claudio Urcera y Familia acompañan a su Familia en tan doloroso momento. Nos embarga un gran dolor por la pérdida de Gaston.
ANDRADA, GASTON ANTONIO
Lamentamos el fallecimiento de nuestro Colaborador Andrada Gaston Antonio, Directorio y Personal de TSB acompañan a su Familia en tan doloroso momento. Nos embarga un gran dolor por la pérdida de Gaston.
SAMCHUC, ADRIAN SERGIO
Lamentamos el fallecimiento de nuestro Colaborador Samchuc Adrian Sergio, Claudio Urcera y Familia acompañan a su Familia en tan doloroso momento. Nos embarga un gran dolor por la pérdida de Adrian.
Comentarios