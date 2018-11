Alberto Fernández Martínez revisa el Cipolletazo

“Mi mamá fue la gran impulsora, ella me enseñaba la historia”, expresó.

Hace más de 13 años que viene desarrollando la tarea, y su maestra de la primaria no era sino Olga Manganaro de Chertudi, pareja de Alfredo Chertudi, el hombre elegido por Julio Dante Salto para continuar al frente de la ciudad cuando se terminó de concretar la intervención del gobierno militar.

Para él las puebladas “no toman conciencia del grado de efervescencia que pueden adquirir”, pero pueden provocar enormes cambios en la sociedad. En este caso, pese a que Salto fue finalmente destituido, se terminó por cambiar al gobierno provincial, a su gabinete y a la cabeza policial.

Si bien no es el único estudiosobre aquellos hechos que movilizaron a gran parte de la creciente población, reunió los relatos de algunos actores cuyos discursos no fueron los más difundidos, como por ejemplo el propio Chertudi, que en una primera instancia rechazó el ofrecimiento, y lamentó haber sido catalogado como el “hombre de Salto”, según relató el autor. “Salto lo señaló con el dedo y le advirtió que si no tomaba el cargo iba a haber más muertes por su culpa”, aseguró.