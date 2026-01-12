El turismo estival en Neuquén es más económico pero distribuye el gasto en varias localidades

San Martín de los Andes fue uno de los destinos de Neuquén más elegidos por el Turismo. (Foto: archivo Patricio Rodríguez)

Neuquén atraviesa un inicio de enero con fuerte movimiento turístico, estimado en alrededor de 30 mil personas recorriendo distintos destinos de la provincia. La afluencia se refleja en altos niveles de ocupación y en una circulación constante entre localidades cordilleranas, valles y zonas de río, consolidando al verano como una temporada de amplio alcance territorial.

El impacto económico del turismo estival presenta características distintas al invierno, con un gasto promedio menor por visitante, pero con mayor diversidad en el consumo. Esta dinámica permite que el dinero se distribuya en más rubros y en más localidades, favoreciendo actividades recreativas, excursiones, campamentismo y servicios complementarios.

Desde Neuquentur se indicó que la distribución del turista es más homogénea durante el verano. El presidente del organismo, Gustavo Fernández Capiet, sostuvo que “el verano tiene una distribución del turista mucho más democrática”, y explicó que, a diferencia del invierno, el visitante no se concentra únicamente en los centros de esquí, sino que recorre múltiples puntos de la provincia.

Perfil del visitante y derrame económico

El turismo de cercanía aparece como uno de los principales motores de la temporada, con una marcada presencia de visitantes del Alto Valle, además de los tradicionales centros emisores como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Fernández Capiet señaló que “la cercanía permite viajes más frecuentes y estadías más cortas”, lo que sostuvo la actividad en destinos no tradicionales.

Desde la Subsecretaría de Turismo se observó un escenario favorable en toda la provincia. Sergio Sciacchitano afirmó que “este enero arrancó con expectativas muy altas”, y detalló que varias localidades superaron el 80 por ciento de ocupación, con un impacto económico sostenido en diferentes regiones.

El gasto promedio del turista de verano resulta inferior al del invierno, pero con mayor alcance territorial. Sciacchitano explicó que “el gasto individual es más bajo que en la temporada invernal, pero se reparte mejor”, y agregó que el visitante consume actividades, excursiones y servicios en diversas localidades, generando un derrame económico más equilibrado.

Controles, infracciones y concientización ambiental

El incremento del flujo turístico derivó en un refuerzo de los controles ambientales, especialmente en ríos y zonas de acampe. Durante los últimos operativos se labraron 65 actas de infracción vinculadas a pesca ilegal y otras prácticas prohibidas.

La pesca nocturna concentró una parte significativa de las infracciones detectadas, una actividad que se encuentra prohibida en toda la Patagonia. Los controles se intensificaron ante la alta concurrencia turística en sectores como el río Limay y áreas de acceso público.

El uso indebido de fuego fue la infracción más recurrente, incluso por encima de la pesca ilegal. De las 65 actas labradas, 40 correspondieron al encendido de fogones, una práctica prohibida tanto de noche como de día en lugares no habilitados.

Desde la Dirección Provincial de Fauna se advirtió sobre la gravedad de estas conductas, ya que representan un riesgo ambiental y para la seguridad de las personas. Nicolás Lagos remarcó que “el fuego es hoy la principal infracción detectada”, y confirmó que los controles continuarán durante toda la temporada estival.

En ese contexto, el campamentismo aparece como uno de los ejes del movimiento turístico estival, con una capacidad instalada que alcanza las 80 mil plazas de acampe . Sciacchitano precisó que “el campamentismo tiene un peso muy fuerte en el verano y explica buena parte del derrame económico”, y afirmó que en los primeros días de enero el gasto total generado por la actividad turística superó los 6.500 millones de pesos, impulsado por la circulación constante y el consumo distribuido en múltiples servicios.