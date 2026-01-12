EN VIVO
En vivo | Incendios en la Patagonia: Nación asegura que «22 de los 32» focos ígneos de Chubut están extintos
El ministerio de Capital Humano despachó cuatro camiones con heladeras, estufas y colchones para asistir a los damnificados por el fuego. Mientras tanto, llegó el alivio operativo al cierre del sábado: extinguieron los incendios en el Parque Lanín y Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, aunque piden extrema precaución por el humo.
Se cumple una semana desde el inicio del incendio en Puerto Patriada, cerca de la localidad de Epuyén, y en El Hoyo en Chubut. Desde el minuto cero, brigadistas, bomberos voluntarios y el SPLIF trabajan para contener un foco ígneo que ya fue catalogado como el peor en los últimos 20 años. Además, hay incendios activos en Parque Los Alerces y Los Glaciares.
Mientras esto ocurre, el gobierno nacional apunta contra «grupos terroristas» como causantes de los focos ígneos que consumieron más de 11 mil hectáreas y decenas de casas. Son más de 500 los brigadistas que trabajan en la zona y 8 los medios aéreos desplegados.
¿Cuál es el estado de los incendios?
Milei agradeció a los brigadistas y Adorni detalló el auxilio de Nación
Además, confirmó que 22 de los 32 incendios detectados en la región ya fueron extinguidos. El operativo incluye desde 15.000 litros de nafta donados por YPF hasta asistencia financiera del Banco Nación para productores afectados.
GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.— Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026
ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.
NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE
La lluvia no pudo parar el incendio en Puerto Patriada
El fuego ya quemó 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde el pasado lunes 5. Las causas del incendio aún no fueron determinadas.
«La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar», dijo por su parte el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
LA LLUVIA AYUDÓ, PERO NO HAY QUE AFLOJAR— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 12, 2026
Tuvimos una nueva reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas junto a brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios. Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue… pic.twitter.com/cDwB0qaYzS
Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF
Incendios forestales: el reclamo de trabajadores de parques nacionales
«Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales (Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces) y queremos llevar un mensaje a la comunidad; a las autoridades, principalmente», inicia el video que se subió a la cuenta de uno de los brigadistas.
«Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, que es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos brinde el trabajo, y una jubilación acorde», concluyeron.
El Gobierno Nacional dijo que los incendios fueron por un «grupo terrorista»
Usuarios de redes sociales compartieron la llegada de la lluvia a El Hoyo
¡El alivio tan esperado!— Lili Sur (@lfsur) January 11, 2026
Llueve en El Hoyo. Ésto va a ayudar un poco con los #incendios. 🙏🌧
Patagonia argentina. pic.twitter.com/3gdUdX6Fty
¿A cuánto equivale la superficie quemada en Puerto Patriada?
La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Splif logró controlar un nuevo foco de incendio en El Bolsón: qué pasó
SPLIF, Policía, Bomberos Voluntarios y tránsito de la municipalidad de El Bolsón continúan en el lugar. Recordaron que: «No está permitido circular por el aeródromo, nos encontramos con incendios activos en toda la región y la circulación es constante».
Ignacio Torres advierte por la gravedad de los incendios: «Es la peor sequía desde 1965»
El mandatario informó que hay más de 500 brigadistas de distintas provincias (incluyendo Río Negro, Neuquén y Córdoba) combatiendo el fuego y que ya se contabilizan más de 3.000 evacuados. Torres pidió elevar las penas por ecocidio y apuntó contra la burocracia nacional: «Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario».
El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba
Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.
Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.
Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén
El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.
El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.
Los Alerces: operativo extremo para frenar el avance sobre la Ruta 71
Se suman hoy dos helicópteros del Ejército Argentino con helibalde, que operarán junto a aviones hidrantes de la AFE y participan 110 combatientes (Nación y Provincia) con apoyo de brigadistas de Chile y bomberos voluntarios locales.
Un factor que complica la situación es la alerta por ráfagas de viento que se sentirán a partir del mediodía. Además, el tránsito por la Ruta 71 está restringida entre Portada Norte y Quebrada del León. El resto de los servicios turísticos funcionan con normalidad.
Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut
El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.
Según el detalle oficial, el envío incluye:
Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.
Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín
Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.
Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
Habilitan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, pero piden extrema precaución
Sin embargo, el organismo emitió una advertencia importante: se debe transitar con extrema precaución por la baja visibilidad y la presencia de equipos de emergencia.
Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos
Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.
Puesto sanitario en El Pedregoso
“Hubo intención criminal”
En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.
El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos
Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
Siguen buscando a los responsables
Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo
Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
Qué dice el último parte
En el operativo trabajaron 275 combatientes y ocho medios aéreos, con refuerzos de Córdoba y brigadas nacionales, bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.
Circulación habilitada con extrema precaución
Asimismo, se solicita precaución a los usuarios que transitan en este tramo porque vehículos de los equipos de emergencia circulan constantemente en la lucha contra los incendios forestales en la región.
Alejandra Monteoliva sobre los incendios en Chubut: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”
“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales.
Ignacio Torres: las próximas 48 horas son claves para contener el incendio
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a los incendios en la Patagonia
Subrayó que “se desplegaron 195 brigadistas y 15 medios aéreos (incluidos aviones hidrantes y helicópteros), además de autobombas forestales y vehículos logísticos y de comando”.
Además, anunció que “el Banco Nación otorgará préstamos para productores damnificados por los incendios”.
Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín
Río Negro sigue sin focos activos y reforzó el apoyo a Chubut
Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego
Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
Atacaron con un cuchillo a un brigadista
De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el ataque se produjo cerca de las 14 del miércoles, cuando el brigadista volvía a su casa de cumplir funciones.
Pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo
Mientras el fuego, activo desde el lunes y aún fuera de control cinco días después, se acercaba a las cabañas ubicadas a 13 kilómetros de El Hoyo, Hernández oró con angustia pidiendo que las llamas se detuvieran, mientras su hermano le gritaba que se alejara, en una escena marcada por la tensión y la impotencia ante el avance del incendio.
Confirmaron foco de incendio en Pehuenia
Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
Cruzó el lago en lancha para apagar los focos
Si bien las llamas se apaciguaron esta mañana debido a las bajas temperaturas durante la noche, los pobladores se preparan para lo que pueda deparar a partir del mediodía.
Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica
Evacuación preventiva en Epuyén
Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada
El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»
Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa
Brigadistas rescataron a un perro que estaba encadenado en los incendios de Chubut
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
Números de emergencia en la Patagonia
Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:
- 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
- SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
- SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
- 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
Comentarios