En vivo | Incendios en la Patagonia: Nación asegura que «22 de los 32» focos ígneos de Chubut están extintos

Se cumple una semana desde el inicio del incendio en Puerto Patriada, cerca de la localidad de Epuyén, y en El Hoyo en Chubut. Desde el minuto cero, brigadistas, bomberos voluntarios y el SPLIF trabajan para contener un foco ígneo que ya fue catalogado como el peor en los últimos 20 años. Además, hay incendios activos en Parque Los Alerces y Los Glaciares.

Mientras esto ocurre, el gobierno nacional apunta contra «grupos terroristas» como causantes de los focos ígneos que consumieron más de 11 mil hectáreas y decenas de casas. Son más de 500 los brigadistas que trabajan en la zona y 8 los medios aéreos desplegados.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)