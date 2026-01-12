Tragedia sobre la Ruta 65 en Roca: murió un joven de 21 años luego de chocar contra un camión

En la tarde del domingo, un camión y una moto fueron los protagonistas de un trágico choque sobre Ruta 65, cerca de Roca, que dejó como saldo una víctima fatal. El hecho ocurrió en el cruce con la calle Félix Heredia, en el ingreso a J.J Gomez.

Según detallaron desde la Policía a Diario RÍO NEGRO, el camión con acoplado, que circulaba en sentido sur-norte, fue «impactado en el lateral izquierdo por una moto Honda 125 cc».

El conductor de la moto, un joven de 21 años del cual aún no se conoce la identidad, murió minutos antes de que llegara la ambulancia.

En el lugar trabajó la Fiscalía, que dispuso «el traslado del cuerpo a la morgue y el secuestro de los rodados intervienes», indicó la Policía.

Tragedia en Ruta 151 | Dos muertos tras un brutal choque frontal en Cinco Saltos: eran un hombre y una mujer

El inicio del domingo se vivió de forma trágica en el Alto Valle. Un accidente fatal en uno de los ingresos a Cinco Saltos dejó como saldo dos víctimas fatales.

Según detallaron confirmaron desde la Policía a este medio, el accidente ocurrió cerca de las 5.30 en la zona de la facultad de Ciencias Agrarias. Los protagonistas fueron una Toyota Hillux y un Chevrolet Corsa.

Las dos víctimas fatales circulaban en el Chevrolet Corsa color rojo y murieron en el acto. Mientras que el conductor de la Hilux resultó con algunas heridas leves.