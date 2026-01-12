“Nada más heroico que arriesgar su vida”: Javier Milei agradeció a los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia

El presidente Javier Milei expresó este domingo su agradecimiento a «todos los que trabajaron» para combatir los incendios forestales que afectan a la Patagonia. En un breve posteo en su cuenta de X, el mandatario hizo especial hincapié en el esfuerzo de quienes se encuentran en la primera línea de fuego.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, manifestó el Presidente.

En la misma línea, agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

El detalle del despliegue de Nación para el combate del fuego en Chubut

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, republicó el mensaje presidencial y brindó precisiones técnicas sobre el operativo. Según el funcionario, actualmente hay 295 brigadistas federales en el frente de combate y se ha logrado que 22 de los 32 incendios registrados se encuentren «completamente extinguidos».

Adorni detalló la participación de diversas áreas del Gobierno: