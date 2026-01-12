ESCUCHÁ RN RADIO
“Nada más heroico que arriesgar su vida”: Javier Milei agradeció a los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario destacó el trabajo de bomberos y voluntarios. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló el despliegue de 295 brigadistas federales y confirmó que la mayoría de los focos ya fueron sofocados.

El presidente Javier Milei expresó este domingo su agradecimiento a «todos los que trabajaron» para combatir los incendios forestales que afectan a la Patagonia. En un breve posteo en su cuenta de X, el mandatario hizo especial hincapié en el esfuerzo de quienes se encuentran en la primera línea de fuego.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, manifestó el Presidente.

En la misma línea, agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

El detalle del despliegue de Nación para el combate del fuego en Chubut

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, republicó el mensaje presidencial y brindó precisiones técnicas sobre el operativo. Según el funcionario, actualmente hay 295 brigadistas federales en el frente de combate y se ha logrado que 22 de los 32 incendios registrados se encuentren «completamente extinguidos».

Adorni detalló la participación de diversas áreas del Gobierno:

  • Agencia Federal de Emergencias (AFE): Desplegó 14 medios aéreos, 104 brigadistas propios y convocó a otros 63 de la provincia de Córdoba.
  • Parques Nacionales: Aportó 128 brigadistas, 25 vehículos, 6 camiones autobomba y 3 embarcaciones.
  • Defensa: Cooperó con un helicóptero Bell UH1H y apoyo logístico para el traslado de personal.
  • Seguridad: Gendarmería y Policía Federal colaboran en la asistencia vial en las rutas cortadas.

