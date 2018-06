“El amor brujo”, de Manuel de Falla, con música y danza neuquinas

¿De qué se trata “El amor brujo”?

“El Amor Brujo” es un ballet con cante jondo de Manuel de Falla, considerada una de las obras más importantes de la música clásica española.

El guión fue escrito por María de la O Lejárraga García y cuenta el martirio amoroso de Candela, una muchacha gitana acosada por el fantasma de su ex amante, que celoso y posesivo no quiere que se entregue al amor de su nuevo pretendiente, Carmelo.

Desde el foso y con batuta en mano Andrés Tolcachir le da indicaciones a sus músicos que hoy visten ropa sport. En primera fila Silvia Sesidedos ajusta los tiempos, entradas y salidas de su cuerpo de baile, que combina zapatos y algo de indumentaria de danza con ropa común y corriente. Un poco más lejos, como para ver la escena completa, está Pablo Aguirre que mira atento la puesta completa y que en cada corte se acerca al escenario para hacer comentarios.

Así transcurrieron los últimos ensayos, los generales, de “El amor brujo”, la obra completa que hoy y mañana mostrarán la Orquesta Sinfónica de Neuquén y el Ballet de la Asociación Española de Neuquén junto a la solista Ana Belanko.

Los ensayos, que comenzaron en diciembre del año pasado, se caracterizan por ser muy extensos. Es por eso que a mitad de ellos siempre hay una pausa. Algunos toman algo, otros pasean y algunos siguen afinando y practicando cuestiones individuales. Mientras, los tres responsables de la obra hablaron con “Río Negro” sobre “El amor brujo”.

P- ¿Cómo surgió la idea de hacer, por primera vez, un ballet completo?

ANDRÉS TOLCACHIR- En años anteriores hemos convocado al Ballet de la Asociación Española de Neuquén que dirige Silvia (Seisdedos) y hemos hecho partes de obras, pero teníamos pendiente y lo veníamos conversando hace tiempo la posibilidad de hacer un ballet completo. Así que a fin del año pasado la convocamos a Silvia y su gente para, por primera vez en la región, hacer un ballet completo con la orquesta en fosa.

P- ¿Por qué “El amor brujo”?

AT- “El amor brujo”, primero, porque Manuel de Falla fue un gran compositor español y es un poco un gran símbolo de lo que implica la inmigración hacía la argentina en particular europea, y en particular española. Manuel de Falla se va con motivo de la guerra civil española y termina su vida en Alta Gracia, Córdoba. Vive sus últimos años en Argentina, así que es claramente un inmigrante. Y, de alguna manera, su música simboliza esta unión.

Y por otro lado, esta obra que es de 1914/1915 originalmente toma la impronta de la música de España, en particular del sur , de Andalucía, y elementos de la composición musical más avanzados de ese momento, particularmente influenciados por Stravinsky y el impresionismo francés. Entonces su música es la síntesis de una impronta española con impresionismo y con las técnicas de Stravinsky. Esa síntesis es realmente muy rica, muy bella y fue concebido como un ballet porque en ese momento era muy importante de la influencia de Diaghilev y los Ballets Rusos. Entonces imaginamos que lo ideal fuera que lo hiciese un ballet español con las características estéticas que maneja Silvia y todo su equipo