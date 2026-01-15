Damián Torres: Villaverde «tiene que tomar definiciones, sino nosotros lo haremos para cuidar al partido»

El apoderado y vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro, el viedmense Damián Torres, asegura que el partido libertario está en una nueva etapa que tiene como principal característica la «reconstrucción» de la fuerza y sumar a los actores políticos que no se integraron a la fuerza en las últimas elecciones por diferencias con la titular de los libertarios rionegrinos, Lorena Villaverde.

Villaverde sigue siendo la presidenta de LLA en la provincia, pero Torres cree que por la situación que vivió la diputada nacional, y que le impidió ingresar al Senado, «lesiona» al partido y por lo tanto la legisladora debe tomar una decisión, «sino nosotros lo haremos para cuidar al partido», advirtió.

Torres indicó que en LLA de Río Negro hay un antes y un después: «Veníamos de una conformación del partido bastante cerrado y que generó bastante atomización».

La idea ahora, indicó, es cambiar completamente esa dinámica al abrir el partido no solo a nuevas afiliaciones «sino también a distintos referentes, personas políticas y sociales, empresarios», que «puedan sumarse a la Libertad Avanza y trabajar o ser parte de la estructura del partido».

Dijo que este objetivo está consensuado con Enzo Fullone, el ahora senador que entró en lugar de Villaverde, y que se convirtió en uno de los referentes partidarios.

Como conclusión, Torres indicó que Villaverde «hoy no puede seguir siendo la conducción si queremos todo este cambio».

Febrero es la fecha límite

En febrero comienza una etapa clave para los libertarios de Río Negro, ya que deben realizar el trámite de reconocimiento partidario a nivel provincial para competir en las elecciones para la gobernación de 2027.

También en febrero se inicia todos los trámites del reconocimiento a nivel provincial del partido, porque para poder competir el 27 en las elecciones necesitamos tener el sello a nivel provincial. Por eso el apoderado considera que la situación de Villaverde como presidenta del partido debe resolverse antes del segundo mes de año.

Los límites con Tortoriello

Torres explicó que tiene muy buena relación con Aníbal Tortoriello y consideró que el exintendente tendrá que definir si se queda dentro de LLA de cara a las elecciones por la gobernación.

El referente libertario de Viedma se mostró reticente a los vínculos del exintendente de Cipolletti con el peronismo, como por ejemplo los hermanos María Emilia y Martín Soria. Torres dijo que vio mucho trabajo conjunto entre los legisladores que se referencian en Tortoriello, y los del peronismo, en la Legislatura rionegrino.

Señaló que será necesario que el líder de Creo Río Negro defina su pertenencia porque para LLA el kirchnerismo se encuentra en las antípodas políticas. «Nosotros no podemos tener nada cercano a ellos», remarcó el abogado viedmense. «Que llegue el kirchnerismo a estar en el poder, sería una catástrofe para Río Negro», remarcó.

Torres también planteó que el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, deberá autorizar el bloque de LLA, que estará compuesto por César Domínguez, como hizo con los diputados provinciales que responden a Tortoriello, Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, más allá de la interna entre el vice y el gobernador Alberto Weretilneck. «No puede negarle a la Libertad Avanza tener una representación propia y, además, porque hay muchos legisladores del PRO o legisladores de otros espacios políticos que les interesaría defender también las ideas de LLA en la legislatura de Río Negro«, explicó.

Finalmente el referente libertario, dijo que no persigue una candidatura, pero si me «toca estar como candidato a intendente, estaré, o si me toca ser candidato a legislador, lo haré».