Verano en Las Grutas, entre días de sol y jornadas más tranquilas: la temporada según los vendedores

En Las Grutas, la temporada de verano se vive entre playas colmadas y jornadas más relajadas: los fines de semana la arena se llena de turistas y familias, mientras que entre semana el movimiento es más tranquilo, aunque constante. Quienes trabajan en la costa aseguran que el clima es determinante para la llegada de visitantes.

Según datos del Gobierno de Río Negro, la ocupación de los alojamientos registrados alcanzó un 75%, lo que se tradujo en playas colmadas disfrutando de las agradables temperaturas que ofrece enero. La combinación de clima, servicios y propuestas recreativas convierte al destino en un lugar ideal para desconectar de la rutina.

Baldes, palitas y pelotas, los aliados de las familias en la playa. Foto: gentileza.

Andrea, comerciante local, asegura que«la temporada viene bien, con más gente los fines de semana, sobre todo de los alrededores». Según comentó, las carpas automáticas, sombrillas y reposeras siguen siendo algunos de los elementos más demandados por quienes buscan comodidad durante la jornada en la playa.

El trabajo diario en la arena acompaña el ritmo del verano en Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

En el sector gastronómico, los vendedores ambulantes también sienten el impacto del clima. Daniel, heladero, explicó que«la temporada se mueve mucho cuando hace calor, independientemente de si es fin de semana o no», mientras que Martín, panchero de Valcheta, aseguró que aunque hubo días fríos que afectaron las ventas, hay expectativa de que la actividad se incremente en los próximos días.

El carro de Martín, uno de los clásicos de la playa durante el verano. Foto: Luciano Cutrera.

Los artículos de playa que eligen las familias durante la temporada

Los comerciantes de artículos de playa también observan tendencias similares. Matías, quien vende baldes, palitas y pelotas para los niños, comentó que lo que más se lleva la gente son los elementos que permiten entretener a los más chicos durante varias horas en la arena.

Los sabores de la Patagonia, presentes durante la temporada. Foto: Luciano Cutrera.

En cuanto a los productos regionales, Miguel explicó que los turistas buscan sabores típicos de la Patagonia y de Río Negro, y que el consumo depende mucho del flujo de visitantes. Según destaca, aunque la primera quincena de la temporada es difícil de medir, la presencia de público se concentra principalmente los fines de semana, mientras que entre semana el movimiento es más moderado.

Jorge recorre la arena ofreciendo choclos, uno de los clásicos infaltables del verano. Foto: Luciano Cutrera.

Entre los sabores tradicionales de la costa, el choclo sigue siendo uno de los infaltables. Jorge, vendedor ambulante, contó que «los fines de semana se nota mayor movimiento y que, aunque el clima no siempre acompaña, hay expectativas de que la temporada mejore con la llegada de días más cálidos». Con varios veranos de experiencia en la playa, aseguró que el choclo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes pasan el día junto al mar.