Nueva perforación en Salta: AbraSilver busca ampliar los recursos de plata y oro en Diablillos

El proyecto Diablillos se localiza en la Puna argentina, al sur de la provincia de Salta, y es 100% propiedad de AbraSilver.

AbraSilver Resource Corp. inició el programa de perforación diamantina de Fase VI en su proyecto Diablillos, ubicado en la región de la Puna argentina, al sur de la provincia de Salta. En paralelo, la compañía informó resultados adicionales de ensayos correspondientes a la Fase V, recientemente concluida, que serán incorporados a la próxima estimación de recursos minerales y al Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS, por sus siglas en inglés).

La nueva campaña de perforación comprende aproximadamente 15.000 metros distribuidos en unos 50 barrenos y se encuentra totalmente financiada. Las tareas ya comenzaron con dos equipos de perforación activos y se prevé que el programa finalice antes de fin de año.

El proyecto Diablillos se ubica en la Puna argentina, en el límite entre las provincias de Salta y Catamarca. AbraSilver adquirió la propiedad en 2016 y el proyecto comprende 15 concesiones mineras contiguas, con acceso vial durante todo el año.

Hasta la fecha, se han perforado más de 150.000 metros en la propiedad, donde se identificaron múltiples zonas con mineralización de plata y oro en óxidos, entre ellas Oculto, JAC, Laderas y Fantasma. La estimación de recursos minerales más reciente, con fecha 21 de julio de 2025, detalla recursos medidos, indicados e inferidos de plata y oro, reportados dentro de un modelo conceptual de mina a cielo abierto.

Objetivos de la Fase VI

Según la información técnica de la empresa, el foco principal del programa es extender la mineralización de plata y oro más allá de los límites conceptuales actuales de los yacimientos a cielo abierto en las áreas Oculto Este, Oculto Noreste, Cerro Bayo y JAC. Las perforaciones recientes demostraron continuidad de la mineralización y potencial para ampliar los recursos existentes.

Además, la Fase VI incluye perforaciones dirigidas para evaluar mineralización alojada en sulfuros y de estilo pórfido en los sectores Oculto Deep y Cerro Viejo, así como trabajos adicionales en las zonas JAC, Sombra y Fantasma, con el objetivo de analizar la extensión de la mineralización conocida y su continuidad entre depósitos.

Áreas clave de exploración de la Fase VI. Fuente AbraSilver.

El programa también contempla perforaciones iniciales en Condoryacu, un nuevo objetivo de exploración ubicado aproximadamente a tres kilómetros al sur del proyecto conceptual de tajo abierto Oculto. AbraSilver firmó recientemente un acuerdo de opción para adquirir esta propiedad a un tercero.

En esta área no se realizaron perforaciones previas por parte de la compañía. Los trabajos iniciales estarán orientados a verificar información histórica de exploración y evaluar la continuidad, geometría y escala de la mineralización. Resultados favorables podrían respaldar el ejercicio de la opción y confirmar el potencial de mineralización satélite dentro del distrito Diablillos.

Resultados recientes de la Fase V en JAC

Como parte del programa de Fase V, AbraSilver recibió resultados adicionales de ensayos de perforación en el área JAC. Estas perforaciones tuvieron como objetivo delimitar los márgenes de la mineralización conocida.

John Miniotis, presidente y CEO, comentó: “La exitosa finalización de nuestra perforación de Fase V marca otro hito importante para Diablillos. Los resultados de la perforación de la Fase V se incorporarán a una estimación actualizada de Recursos Minerales que servirá de base para el próximo Estudio Definitivo de Factibilidad. Con la Fase VI ya en marcha, nuestro enfoque de exploración sigue siendo desbloquear un potencial adicional más allá del Estudio Definitivo de Factibilidad.”

Los resultados confirman la presencia de mineralización de plata en la periferia del yacimiento, con una disminución de las leyes a medida que las perforaciones se alejan del núcleo de mayor tenor. Las intersecciones obtenidas corresponden principalmente a mineralización en óxidos y serán incorporadas a la próxima estimación de recursos minerales.

Vista en planta de los resultados de la perforación. Fuente AbraSilver.



Dave O’Connor, Geólogo Jefe, comentó: “La Fase V ofreció impresionantes intervalos de mineralización aurífera que se extendieron más allá de los límites conceptuales de la mina a cielo abierto en Oculto Este, lo que subraya la solidez, la continuidad y la escala del sistema de mineralización de Diablillos. La Fase VI ha sido cuidadosamente diseñada para aprovechar este éxito: ampliando zonas mineralizadas conocidas, mejorando los recursos minerales dentro y fuera del tajo abierto existente, y probando varios objetivos de exploración de alta prioridad en todo el distrito.”