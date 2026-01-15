Promocionan vuelos turísticos sobre el Lanín, pero la actividad está prohibida por ley

«Volá sobre el Lanín», «Sobrevolá el volcán Lanín con nosotros», «Paseos sobre el volcán Lanín y alrededores» propone una empresa a través de las redes sociales, con imágenes de la imponente montaña y la cumbre nevada tomadas desde una aeronave.

Sin embargo, la actividad de sobrevuelos está prohibida por la ley 22.351 de Parques Nacionales. Este diario intentó dialogar con la empresa que promociona los vuelos, pero no quisieron hacer declaraciones.

Desde el parque nacional Lanín, advirtieron que constantemente se observan vuelos en la zona del volcán. «Ya por septiembre, se mandaron notas al Aeroclub y al Aeropuerto de Chapelco para informar sobre las prohibiciones existentes con la ley de la Administración de Parques y el reglamento aerocivil», señalaron.

¿Por qué la advertencia al Aeroclub? Respondieron que la institución «cuenta con el detalle de los vuelos privados. Los pilotos no pueden volar sin que se registre la ruta. Hasta acá no han respondido. Pero vamos a insistir en el cese de la actividad y en aplicar una infracción por incumplir con la ley nacional«.

Así promocionan los vuelos turísticos sobre el Lanín. Foto: captura de imágenes

Publicidad por las redes sociales

«Están publicitando por una red social una actividad que está prohibida. Antes de 2008 la ley no contenía la prohibición de vuelos: la modificación se introdujo en 2008 cuando fue aprobada por el Congreso«, recordó el biólogo Claudio Chehébar que trabajó 40 años en la Administración de Parques Nacionales, entre 2005 a 2020, año en que se jubiló. También fue director de la Oficina Regional de Conservación de la Región Patagónica de Parques.

Recalcó que por aquel entonces, como había solicitudes de vuelos por parte de algunas empresas y existía «un vacío normativo, se decidió agregar ese inciso con la prohibición».

Chehébar también se refirió a la regulación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y «la última actualización es de enero de 2025», según la cual los pilotos «que operen con aeronaves deben evitar áreas sensibles al ruido. O bien, aclara, si ello no fuera posible hay que mantener una distancia mínima de 3000 pies. Se consideran áreas sensibles los parques y reservas naturales«.

El biólogo consideró que «la norma es muy concreta. Sucede que se ha instalado una especie de falso folklore o falsa leyenda con la que se argumenta que, en los parques se puede sobrevolar por encima de los 3000 pies. No es así. Los pilotos deben evitar los parques y reservas«.

¿Por qué está prohibida la actividad? Los especialistas se refieren al impacto sonoro. «No hablamos de un vuelo comercial que pasa a 12 mil pies de altura en una ruta aérea comercial. Son vuelos de aproximación. Y hay aves, mamíferos que son especialmente sensibles a ese tipo de disturbios que generan cambios en el patrón de alimentación, reproducción, de uso de hábitat«, explicó el biólogo especialista en ecología y conservación de Fauna Silvestre, Martín Funes, que trabajó 20 años en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén y dos años como asesor en la Secretaría de Medio Ambiente de Nación.

Este biólogo de Junín de los Andes advirtió que «se podría pensar que es un ruido aislado, pero hay una repetición, un estímulo reiterado que va causando cambios en los patrones de conducta».

Planteó que podría haber alguna colisión con aves aunque «no son frecuentes». «Pero se hace hincapié en que no se puede volar una zona destinada a la conservación que busca mantener las condiciones más puras del ecosistema. De esta forma, metemos un factor de disturbio importante», dijo Funes que fue gerente en la organización Wildlife Conservation Society Argentina donde trabajó 20 años.

También recalcó que los parques nacionales ocupan «una fracción pequeña del espacio geográfico a nivel planeta. En esas pequeñas muestras de biodiversidad se trata de que el uso público sea regulado». Puso como ejemplo que, en algunos cuerpos de agua no se permite la navegación a motor por el ruido y la contaminación.

«En el caso de los vuelos, la contaminación más importante es la sonora que genera modificaciones en los hábitos de los animales. Entonces, a la larga, con ese impacto, estas especies dejan de moverse por esas zonas», planteó.