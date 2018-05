El papa y su mundo en un filme

Cuando Wim Wenders conoció al papa Francisco antes de filmar el documental “Pope Francis: A Man of his Word” (“El papa Francisco: Un hombre de palabra”), el sumo pontífice lo saludó calurosamente antes de advertirle que no es muy aficionado a las películas.

“Dijo: He escuchado mucho sobre usted pero debe saber que no sé mucho del cine y que no he visto una sola de sus películas. De hecho no conozco casi ninguna película”, dijo Wenders.

Después, una vez que el filme estaba casi completado, el director alemán preguntó si el papa Francisco quería verla. Le respondieron que a pesar de que el pontífice estuvo satisfecho con la experiencia, no vería el resultado final: “No es lo mío”.

A pesar de esto, con “Pope Francis: A Man of his Word” Francisco se convirtió en el primer papa en participar una película de ese tipo.

El filme debutó en el Festival de Cine de Cannes, que finalizó ayer y, en Estados Unidos, Focus Features estrenó el viernes pasado este retrato sin precedentes del papa en la gran pantalla, lo que colocó a la figura religiosa más reconocida del mundo en los cines al mismo tiempo que “Deadpool 2” y “Show Dogs”.

Wenders, de 72 años, fue galardonado con el Oscar y entre sus películas destacan “Las alas del deseo”, “Paris, Texas” y “Buena Vista Social Club”. Según dijo, El Vaticano le dio “carta blanca” para realizar el filme y la decisión final de la edición. Como parte del proceso realizó cuatro largas entrevistas a lo largo de cuatro años y tuvo un gran acceso al archivo de video vaticano.

La película fue filmada con una técnica de cámaras denominada “Interrotron”, de Errol Morris, que permite al entrevistado hablar directamente a la cámara. De este modo, se busca crear una audiencia íntima con el papa Francisco mientras aborda los retos que enfrenta el mundo ahora.

Asimismo, hay imágenes del papa Francisco asistiendo a diferentes actividades: desde una sesión conjunta del Congreso estadounidense a una prisión en Filadelfia; de un hospital infantil en África a un campo de inmigrantes griego.