“Enemigo de papel”, o cuando casi vamos a la guerra con Chile

Uno de los íconos del teatro latinoamericano desembarcó en Bariloche para estrenar su última obra, “Enemigo de papel”, una coproducción argentino chilena.

Arístides Vargas, el dramaturgo argentino que una semana antes de la última dictadura militar, debió exiliarse en Quito, Ecuador, se propuso trasladar al escenario el conflicto del Beagle que estuvo a punto de desembocar en una guerra entre la Argentina y Chile, a comienzos de los 80.

“Enemigo de papel” será la pieza teatral que abra la quinta edición del festival “Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche” que larga el miércoles -hasta el próximo domingo- con obras de Colombia, Uruguay, Chile y Argentina.

“Fue un conflicto fronterizo que estuvo a punto de estallar. No se si la gente lo vivió como algo extremo pero en las provincias fronterizas sí se vivió como algo trágico. Las dictaduras en ambos países, buscando de alguna forma un rédito político, estuvieron a punto de llevar a los dos países a la guerra”, sintetizó el director de 64 años que fue nombrado “huésped de honor” por el Concejo Municipal de Bariloche.

La obra comenzó a gestarse un año atrás en Mendoza, continuó su desarrollo en Puerto Montt, Buenos Aires y Bariloche. La trama dura una hora y el elenco está conformado por dos actrices chilenas y dos actores (de Bariloche y Villa Regina).

P- Si bien “Enemigo de papel” no es considerada como una obra histórica, ¿qué aspectos toma del conflicto entre la Argentina y Chile?

R- Es la subjetivización de la guerra, la mirada de las víctimas. Son un grupo de actores y bailarinas de folclore que se juntan -de casualidad- en la frontera, el mismo día en que casi se desata la guerra.

Quedan entrampados. A partir de ahí, se va elaborando una mirada subjetiva de lo que sucede con los mitos y clichés de que el chileno es esto, que el argentino es aquello. Terminan reconociendo que, en el fondo, son los seres humanos los que importan y no las fronteras ni las mentiras en torno de un país u otro. En definitiva, el único país posible es la patria humana.

Vargas reconoció que “no hay un gran historial de teatro histórico” en América Latina. “Creo que una de las formas de contar las guerras latinoamericanas es a partir del teatro. Haber trabajado en esto es reconocer la historia de Chile y Argentina. Es enriquecedor y necesario contarlo”, remarcó.

P- ¿Cuánto incidió su exilio en los temas de sus obras?

R- Mucho. Gran parte de estos temas y de estas experiencias teatrales vienen por el lado del exilio que te da una visión muy amplia de la historia y de las diferentes teatralidades en los países latinoamericanos.

P- ¿Se trata de una forma de concientizar, hacer catarsis o ambas?

R- Ambas, creo. También es una búsqueda individual de mi propia territorialidad. A medida que me hago más viejo, pienso que el verdadero territorio que estoy buscando es el territorio del teatro.

P- ¿Cómo vive el hecho de ser un referente del teatro latinoamericano?

R- Sucede que tuve grandes maestros latinoamericanos de teatro. Gente que ya falleció. Enrique Buenaventura, Atahualpa del Cioppo, Augusto Boal, en definitiva, gente que fue marcándome la ética con la que debía hacerse el teatro. Eso es todo para desarrollar mi propia teatralidad.

P- ¿Cómo sintió la transformación del teatro y del público en estos años?

R- En América Latina hay una diversidad de manifestaciones que hace imposible comparar el teatro. Es de mal gusto comparar. Argentina tiene una teatralidad muy fuerte anclada en su historia, en sus formas de ser, muy diferente de la de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Lo importante es reconocer la diferencia.

En esa diferencia, hay que tratar de captar la riqueza de cada especificidad. Yo pienso que mis obras se hacen en toda América Latina. No me consideran ni ecuatoriano, ni colombiano, aun en la Argentina, no me consideran argentino.

Y eso me parece muy bueno porque la especificidad no es una frontera sino que es uno. Una persona. Alguien. Y eso es lo que decimos también en esta obra.