El Gobierno declaró terroristas a capítulos de la Hermandad Musulmana y los incorporó al registro oficial.

El Gobierno nacional declaró como organizaciones terroristas a los capítulos de la Hermandad Musulmana de Líbano, Egipto y Jordania, y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión fue anunciada este miércoles por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que la medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Según se informó, la resolución fue impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Fundamentos de la medida

Desde el Gobierno explicaron que la determinación se basa en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones terroristas, además de su potencial impacto en la Argentina.

Con esta incorporación al RePET, el Ejecutivo busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, limitando la capacidad de acción de los miembros de estas organizaciones y sus aliados.

Refuerzo de la cooperación internacional

El comunicado también señala que la decisión permitirá profundizar la cooperación internacional con otros países que ya han designado a la Hermandad Musulmana como organización terrorista, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, país donde se originó el grupo.

La postura del Gobierno

“El Presidente mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, afirmó el documento oficial, y recordó que la Argentina ya adoptó decisiones similares al declarar como organizaciones terroristas a Hamás y, más recientemente, al Cartel de los Soles.

En ese sentido, el Gobierno reafirmó su alineamiento con los países occidentales y su política de combate frontal contra el terrorismo, en defensa de los derechos individuales y las instituciones democráticas.