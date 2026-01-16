Un vehículo que se fabrica en la Argenitna volvió a liderar las ventas en Chile
Dos camionetas fabricadas en Argentina se impusieron en las ventas de Chile, que es un mercado altamente competitivo debido a los gran cantidad de vehículos importados de China.
La Toyota Hilux cerró el 2025 consolidando un doble liderazgo regional. Mientras en la Argentina fue nuevamente el vehículo más patentado sin distinción de segmentos, en Chile alcanzó un logro todavía más contundente: por tercer año consecutivo se ubicó como el modelo más vendido de todo el mercado, superando a autos y utilitarios de múltiples orígenes.
El dato adquiere mayor relevancia al analizar el contexto. Durante 2025, Chile registró 310.598 patentamientos, poco más de la mitad del volumen del mercado argentino, que alcanzó las 612.178 unidades. Sin embargo, se trata de una plaza mucho más abierta y competitiva, con una oferta que prácticamente duplica en marcas y modelos a la disponible en la Argentina.
En ese escenario, la Hilux fabricada en Zárate logró imponerse frente a una fuerte avanzada de productos asiáticos, muchos de los cuales tienen escasa o nula presencia en el mercado local argentino. De hecho, el 41,4% de los vehículos vendidos en Chile durante 2025 fueron importados desde China, mientras que solo el 4,9% correspondió a unidades de origen argentino y el 6,6% a Brasil.
Aun con esa participación relativamente baja, la industria automotriz argentina consiguió ubicar dos modelos dentro del Top 10 chileno: la Toyota Hilux y la Ford Ranger producida en Pacheco. El buen desempeño de las pick ups se explica, en gran parte, por la elevada demanda de las empresas mineras, que renuevan grandes flotas destinadas a tareas de transporte y operación en zonas de explotación.
Los 10 vehículos más vendidos en Chile
- Toyota Hilux: 8.548
- Mitsubishi L200: 7.926
- GWM Poer: 7.401
- Peugeot Partner (Europa): 6.434
- Chery Tiggo2: 6.245
- Suzuki Baleno: 5.837
- Kia Soluto: 5.748
- Chevrolet Groove: 5.230
- Ford Ranger: 5.178
- GWM Jolion: 4.853
Así, la Hilux no solo reafirma su histórico liderazgo en el segmento de las pick ups, sino que también se consolida como uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz argentina en un mercado clave de la región.
