Incendios en la Patagonia: Torres aseguró que “empieza la reconstrucción de la Comarca Andina”
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que, tras los incendios sufridos en su comarca andina, desde este jueves comienza la reconstrucción.
Luego de confirmar que el incendio de Puerto Patriada está 100% contenido, el mandatario provincial se reunió con prestadores turísticos de la zona para escuchar sus necesidades y anunciar un paquete de medidas de acompañamiento, alivio fiscal y financiamiento para reactivar la actividad económica y turística.
“Desde el primer día nos comprometimos a acompañar a todos los vecinos afectados por el incendio, y hoy empieza una nueva etapa: vamos a reconstruir nuestra Comarca, estando cerca de quienes producen, invierten y generan empleo todos los días”, expresó Torres.
Medidas de alivio y financiamiento
Entre las principales medidas anunciadas por el Gobierno provincial se destacan:
- Extensión del plazo para el pago de Ingresos Brutos provinciales.
- Prórroga de los vencimientos para la presentación y pago del Impuesto de Sellos.
- Préstamos de consumo de hasta $15.000.000, a 36 cuotas, con tasa blanda a través del Banco del Chubut y con la primera cuota a pagar en mayo.
- Préstamos comerciales para capital de trabajo de hasta $25.000.000, a 36 cuotas, con tasa blanda y 12 meses de gracia.
- Préstamos para inversión de hasta $50.000.000, a 60 cuotas, con 12 meses de gracia y tasa blanda.
- Suspensión temporal del cobro de obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y Seguros para los municipios de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo.
Reactivación de la temporada
Torres señaló que las medidas buscan sostener a los prestadores turísticos y a los vecinos afectados, y permitir la recuperación de la actividad en plena temporada de verano, uno de los motores económicos de la región cordillerana.
“Estamos trabajando junto a quienes sostienen la actividad turística en cada localidad de la Cordillera”, indicó el gobernador, y remarcó que el objetivo es avanzar no solo en la asistencia inmediata, sino también en un proceso de reconstrucción integral de la Comarca Andina.
