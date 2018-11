Enterate quiénes van a estar en el Lollapalooza 2019

Se confirmó el lineup del Lollapalooza 2019 con algunas confirmaciones de rumores y otras sorpresas. Las sospechas acerca de Arctic Monkeys y del rapero Kendrick Lamar terminaron por ser ciertas. Entre las sorpresas: Rosalía y Post Malone.

El headliner se completa con Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Sam Smith, Tiësto, The 1975 y Steve Aoki. Entre los locales, sobresalen Juana Molina, Perras On the Beach, Fito Páez y Vicentico. Sin embargo, el datazo es la presencia de La Mona Jiménez en el cartel del festival.