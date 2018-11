Feminismo, género y poder: el teatro, según Alba Burgos

Así fue que se incluyó en las Jornadas de Dramaturgias de la Norpatagonia, que conducía la profesora Margarita Garrido. “Desde entonces, no paramos más, me tocó trabajar con una excelente maestra”, dice Alba de Margarita, con quien, además, llevó adelante el ciclo “Voces en escena”, mediante el que representaron un gran número de obras locales y las emitieron por Radio CALF-Universidad. “Interpretamos en voces las obras de acá. Era una forma distinta de hacer teatro, algo mini, y después el autor comentaba y se generaba un material muy rico”, aseguró.

Reconoce que partir de Córdoba “no fue ni es fácil”, pero la inserción en el Alto Valle fue inmediata. “Acá me puse a trabajar rapidísimo en las escuelas y al tiempo me sumé a un proyecto de investigación sobre teatro en la Universidad del Comahue”, recuerda. “Como a mí me gusta la tragedia griega era una buena forma de conocer gente”, se dijo.

“El teatro es político, pero si metaforizo y voy más allá despierto la memoria y no hace falta la bandera, porque surge solo”.

Alba Burgos

“‘Medea’ aporta desde la voz y el cuerpo, me obligó a repensarme y a profundizar desde mi memoria, y es imposible que los sentidos no hagan surgir la memoria. No es una obra en la que me digo ‘voy a hablar de feminismo’, sino que es desde lo teatral, lo que ve el espectador depende de la memoria de él”, esbozó. Sin embargo, “surgen cosas interesantes que sensibilizan con el tema de los hijos, el aborto, y nosotros desde el grupo adherimos a la libertad de elección”, se posicionó.

La otra pieza que ocupa sus días es “Lucy”, con textos de Luciano Nuñez y dirigida por ella. Cuestiona la binariedad del género, en el que para elegir hay que renunciar, explicó. “Siempre al filo de la violencia y el maltrato, repensando y usando una máscara para proteger, y todo al borde de la muerte”, sugiere.

“No es una obra con la ideología como bandera, pero plantea la crisis que se genera cuando uno se corre del lugar”, reveló sobre este trabajo que es abordado desde el transformismo.

“La humanidad está realizando pasajes en forma permanente ¿De la vida a la vida?”, se pregunta el autor, y con mucho poder expresa: “un vestido podría transformarse en una investidura, una comida en un acto sagrado, una espera en la desesperanza que podría ser el paso, la metáfora de la vida muerte”.

En ambas obras se pone de manifiesto “el paradigma de la misoginia y del patriarcado”. Allí donde se evidencia la violencia en términos de poder. “El teatro es político, es imposible que el teatro, que es un convivio no sea político, pero si metaforizo y voy más allá, despierto la memoria y no hace falta la bandera, porque surge solo”, aclaró y finalizó: “Cuestionamos nuestros lugares de mujeres desde el poder entre géneros”.