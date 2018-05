La Vela Puerca: una banda convertida en alambique

Desde el viernes pasado el disco se puede conseguir en todos los formatos, excepto el vinilo que llegará a fin de mes o principio del próximo.

R- Salió, más que nada. Nosotros lo que hemos tratado de hacer estos años es interpretar lo que la canción va pidiendo. Vos traes una melodía, traes una secuencia de acordes y eso sugiere una forma de decir las cosas, y cuando vas encontrando las partes llevás la idea al ensayo y cada uno le empieza a aportar su grano de arena y se empiezan a ver las influencias de lo que está escuchando cada uno o de la idea que escuchó, entonces ahí es donde uno se siente parte de esta canción. Si vos llevás una idea terminada, el guitarrista, el baterista no se van a sentir parte. Se fue dando que el disco haya terminado “guitarrero”. Es un disco que no tiene tantos solos tampoco, entonces fuimos interpretando lo que la canción pedía, y la canción no pedía tantos solos, pedía despojarse de todo rebusque y tratar de ser lo más simple posible.

R- Lo que le aportó es descanso a las personas que forman esta banda, estábamos necesitando hace mucho tiempo parar un poco y eso trajo un poco de frescura y de ganas de volver. Nosotros entendimos hace mucho tiempo que no necesitamos perder lo que tenemos para valorarlo, pero para no perderlo tampoco tenés que bastardearlo. Entonces para no bastardearlo tenés que dejarlo que respire un poco y vos respirar a su vez. Yo creo que algo debe haber traído, seguramente, pero creo también que las cosas que trajo este disco las vamos a ir descubriendo a medida que pase el tiempo y que la gente nos empiece a devolver lo que les pareció este disco y nosotros volver a reinterpretar lo que fueron estas letras y lo que son estas melodías.

P- ¿Los temas de la canciones donde salieron?

R- De donde sale todo, de caminar por la calle, de leer libros, de escuchar bandas, de hablar con la gente, de entender qué es lo que te pasa adentro tuyo para poder comprender lo que pasa afuera, un poco todo eso. Lo que pasa es que una cosa es escribir una canción con 20 años y otra cosa es escribirla con 40. Empezás a ver las cosas diferentes, empezás a darte cuenta que cosas que creías no eran tan así porque había cosas que no te habían pasado y ahora hay cosas que te están pasando que cambian tu punto de vista, no el fundamento de las cosas que vos ves, pero si las ópticas, antes creías que es tan así y no es tan así, y eso es lo bueno.

P- ¿Hacer música 20 años después activa algún filtro?

R- Yo creo que si. Esa inocencia y esa inconsciencia que tenés cuando tenés 20 años para decir las cosas, después madura y ya no tiene sentido con 40 años. Sabés que te van a ver gurises muchísimo más jóvenes, que hay mucha gente que está esperando escucharte y que hay mucha gente que te escucha, y que por ahí un mensaje erróneo puede confundir a un montón de gente. Entonces tenés ciertos cuidados, no te limitás pero tenés un poco de cuidado, ya sabés que no podés decir cualquier cosa porque puede ser totalmente mal interpretado, entonces uno tiene su responsabilidad.

P- ¿Tenés alguna canción preferida?

R- Si, claro que si. Tengo canciones que me dicen cosas de entrada y tengo otras que todavía me falta un rato para que me digan cosas, sobre todo en el en vivo se ve mucho eso, en lo que te pasa en vivo interpretando la canción. Hoy en día, creo que hay una canción que me gusta mucho que es “Atala”, sobre todo por lo que dice el estribillo. Creo que esa es mi canción ahora, pero mañana no sé qué va a pasar.

Vivimos de morir Atala, no la sueltes

No la dejes ir ahora toca seguir

Mañana no es razón para cada minuto que disfrutes hoy

Que nadie sabe este guión