La Reforma Laboral de Javier Milei reduciría un 38% el costo de las empresas, según un informe privado

El proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo y presentado en el Congreso introduce modificaciones significativas en la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. Según un análisis de la consultora PxQ, la propuesta se destaca por generar una reducción promedio del 38% en los costos laborales «no salariales» para las compañías, impactando favorablemente en sus resultados financieros.

El reporte, elaborado por la consultora del economista Emanuel Álvarez Agis, sostiene que esta transformación legislativa busca modernizar el régimen de empleo, basándose en el alivio fiscal, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la provisión de mayor «seguridad jurídica operativa».

El alivio financiero: cómo se alcanza el 38% de reducción

La reforma plantea un nuevo esquema de contribuciones y aportes cuyo objetivo es abaratar el costo laboral sin afectar el salario directo.

El análisis de PxQ tomó como referencia el caso de una empresa mediana con una nómina salarial mensual de $100 millones. El estudio proyecta el siguiente impacto en los costos, que se aplicarían a partir de 2026:

Contribuciones Patronales (ej. Industrias y PyMEs): Reducción del 18% al 15% .

Reducción del 18% al . Aportes Obra Social: Disminución del 6% al 5% .

Disminución del 6% al . Previsión por Despido: Se elimina la obligatoriedad de constituir previsiones por despido ($8,3 millones en el caso de estudio), liberando capital.

La implementación de este esquema, incluyendo el nuevo aporte al FAL, generaría un ahorro total de $12,33 millones mensuales para el ejemplo citado, lo que representa la disminución del 38% en los costos laborales indirectos.

La reforma también introduce cambios en el marco de la conflictividad y la litigiosidad laboral, buscando un marco de mayor previsibilidad para las empresas: