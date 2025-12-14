Balotaje en Chile: qué dijeron Jeannette Jara y José Antonio Kast sobre la relación con Argentina y Javier Milei

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se disputan la presidencia de Chile en el balotaje. Ambos candidatos hablaron este domingo del vínculo que buscarán tener con Argentina en caso de imponerse hoy en las elecciones.

Balotaje en Chile: qué dijeron Jara y Kast sobre Argentina y Javier Milei

Jara afirmó a los periodistas luego de votar que si sale elegida presidenta “con todos los países y en particular con Argentina y Perú vamos a mantener las mejores relaciones diplomáticas, con Bolivia evidentemente tenemos otra situación en torno a la relación diplomática”.

La candidata izquierdista dijo que Argentina es un país limítrofe hermano “y muchos chilenos desarrollan actividades de trabajo en Argentina y argentinos vienen para acá”.

Indicó que aunque “sin duda tengo un pensamiento muy distinto” al presidente argentino Javier Milei “no me pierdo ningún segundo: yo soy el jefe de Estado de todos los chilenos y chilenas y voy a hacer todo lo que tenga que hacer por el bien de mi patria».

Por su parte Kast dijo que espera «tener la mejor relación con todos nuestros vecinos».

Y añadió: “Creo que se han ido dando situaciones, que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se le va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú, y con Argentina vamos a tratar de generar las mejores relaciones”.

Destacó que tiene una buena relación con el presidente Javier Milei y habló de fortalecer el vínculo entre ambos países. «Ellos tienen muchas condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio porque somos la cara hacia el Asia Pacífico”, sostuvo.

Más de 15 millones de ciudadanos están convocados a votar hoy. Al igual que en la primera vuelta, estas elecciones son obligatorias.

Balotaje en Chile: evacuación de un colegio

En la costera ciudad de Valparaíso, un colegio que sirve como centro electoral fue evacuado debido a una amenaza de bomba, informó la policía.

Tras una extensa búsqueda por los equipos especializados, “no se ha encontrado nada anormal” por lo que se reanudó la votación, dijo a los periodistas la general Patricia Vásquez, jefa de Carabineros en Valparaíso.

“Carabineros ha dado ahora ingreso a las personas para que puedan hacer su sufragio de forma tranquila”, agregó.

AP y AFP