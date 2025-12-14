Murió tras arrojarse del Palacio Libertad: lo habían descubierto espiando a niñas de un elenco de danzas

Un grave incidente sacude al Palacio Libertad (ex Centro Cultural Néstor Kirchner ) en Buenos Aires. Un empleado técnico del organismo murió el sábado por la mañana en un hospital, luego de haber sido descubierto el viernes por la noche en un camarín espiando a niñas de la Escuela de Formación Nacional en Danza que se encontraban cambiándose tras una función.

Ante la conmoción generada por el presunto delito, las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables ordenaron la suspensión de todas las actividades programadas en el Palacio Libertad, mientras se avanza en la investigación judicial.

Qué pasó en el Palacio Libertad que terminó con la muerte de un trabajador

El suceso se desató al finalizar el espectáculo “Navidades del mundo”.

Según publicó Infobae, los padres y personal de seguridad intervinieron al descubrir al empleado, quien fue acusado de estar utilizando su teléfono móvil para grabar a las niñas.

«El personal de seguridad lo trasladó a otro sector del edificio, donde sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, sobre la calle Bouchard», indicaron. Ante esto tuvo que ser trasladado al hospital y murió horas más tarde.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 tomó inmediata intervención en el caso. El principal elemento de prueba es el teléfono móvil del trabajador, que fue resguardado y se encuentra bajo análisis judicial para determinar si se tomaron registros de las niñas en el vestuario.

La prioridad de las autoridades se centró en la contención de las niñas y sus familias, activando los protocolos de protección a la infancia.

Las bailarinas involucradas en el incidente recibieron asistencia inmediata de las autoridades y se encuentran fuera de peligro físico. Y en simultáneo, se ha dispuesto el servicio de asistencia psicológica y legal para las niñas y sus familias, como parte de la contención necesaria ante el trauma del evento.