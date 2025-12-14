Lanzan en Bariloche la búsqueda de proyectos de innovación tecnológica para futuras startups

El Deeptech Summit, un encuentro organizado por Emtech y Embarca Ventures, para promover la búsqueda de proyectos tecnológicos en Bariloche, que puedan transformarse en el futuro en nuevas startups de la Argentina, convocó a investigadores, ingenieros, científicos, fundadores, estudiantes y consultores.

El evento se desarrolló el viernes en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en Bariloche.

La convocatoria estuvo dirigida a personas “que tienen ganas y potencial para emprender”, explicó Guillermo Guichal, director de Emtech. Informó que Emtech presta servicios de ingeniería electrónica y software. Trabajan en diseños de placas de hardware y chips a medida. La empresa tiene ingenieros y desarrolladores de software, que estuvieron varios años en Invap.

Foto: Marcelo Martinez

Emtech hizo una alianza estratégica con Embarca Ventures, una empresa de Mendoza, que desarrolla desde 2018 programas de aceleración para startups tecnológicas.

Maxi Campanella, Lucas Fernández y Brenda Rojas, directivos de Embarca Ventures, informaron sobre los ejes centrales del trabajo que desarrollan.

Comentaron que, luego de un proceso de selección, acompañan durante cuatro o seis meses un proyecto para ayudarlos a elaborar desde su plan de negocio hasta su estrategia comercial, pasando por el diseño de la organización, todo con el objetivo de conseguir inversores que estén dispuestos a tomar el riesgo de apoyarlos financieramente a cambio de una pequeña participación de capital.

Deeptech Summit. Foto: Marcelo Martinez

La clave pasa por inspirar y promover el conocimiento. Resumieron que estaban en Bariloche para buscar esos proyectos de personas que vienen del mundo de la tecnología y acelerarlos para que se conviertan en startups. Emtech aporta la validación técnica.

Andrés Abate de la consultora SIGA Sostenible, quien colaboró en la implementación de esta alianza, mencionó que una startups es un proyecto o emprendimiento que tiene potencial de transformarse en una empresa escalable e internacional.