Las 7 claves del éxito de la serie de Luis Miguel

1 - Un casting prácticamente perfecto

El Luismi adolescente es interpretado por Luis de la Rosa, pero en comparación a los otros dos, su tarea es más bien mediocre. Tiene algún parecido físico, es cierto, pero la actuación no termina de convencer.

Para destacar, el resto del casting en general. Está repleto de buenos actores, que generan la sensación de estar viendo una producción que quizás no tenga el mayor presupuesto, pero cuenta con muchas otras virtudes.

2 - El “malo” que amamos odiar... y odiamos amar

La actuación de Óscar Jaenada como Luis Rey, padre de Luis Miguel, es uno de los puntos más altos de la serie. Al viejo estilo telenovela, “Luisito” es un villano puro, que constantemente pone palos en la rueda. Explota a su hijo, maltrata a su familia, es adicto y violento... las tiene todas.

No hay que olvidar algo: es el retrato que pintó “Micky” sobre su padre, algo que no deja de llamar la atención. Sufrió esa personalidad agresiva en primera persona y no dudó en sacarlo a la luz.