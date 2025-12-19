En vivo | Presupuesto 2026: el Senado avanza con el debate en comisión tras la media sanción de Diputados

La Comisión del Senado inició el debate por el proyecto de Presupuesto 2026 que logró la media sanción durante la madrugada del miércoles en la Cámara Baja. El oficialismo quiere negociar cambios en el texto remitido por Diputados, sobre todo luego de que la oposición lograra voltear el capítulo XI que incluía la derogación a las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

Con la presencia de funcionarios del Gobierno, la banca libertaria que está bajo la conducción de Patricia Bullrich apunta a alzarse con el dictamen de mayoría y dejar el tema listo para llevarlo al recinto la próxima semana, después de Navidad.

El Senado debate el Presupuesto 2026 en comisión

La reunión comenzó pasadas las 10 con la presencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subsecretario de Presupuesto, Germán Cabado.

El oficialismo comenzó el debate con dos objetivos claros: dictaminar hoy para poder ir al recinto y subsanar la relación con los socios políticos y la promesa de introducir cambios para tener votos más quórum. Después de dos horas, la bancada libertaria consiguió el dictamen tras obtener 11 de las 19 firmas.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, comenzó la comisión explicando: «Este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0,3% del PBI. ” El presupuesto que estamos enviando tiene 45 % destinado a previsión social; 16% a asistencia social; 11% en salarios del sector público; 9% es la cuenta de intereses de la deuda exterior. Solo la suma de esas cuatro cosas significan el 82% del Presupuesto». Luego de su palabra se dio inicio al proceso de preguntas, todas emitidas por parte de los bloques opositores.

Qué decía el capítulo XI que fue rechazado en Diputados

El capítulo XI del proyecto del Presupuesto 2026 que fue rechazado en Diputados durante la madrugada del 18 de diciembre, contenía una polémica propuesta del Gobierno: la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en Discapacidad.

Este mismo capítulo integraba, además, las cláusulas vinculadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y al financiamiento del Poder Judicial. También proponía un conjunto de derogaciones de alto impacto como la supresión del régimen de zonas frías y la anulación de la movilidad en las asignaciones familiares

Aunque ciertos sectores priorizaban también los últimos temas mencionados, el núcleo de la oposición se enfocó en frenar la propuesta del Gobierno que afectaba a las universidades y al sistema de salud. El oficialismo buscaba derogar tanto la actualización automática de partidas para las universidades nacionales como la declaración de emergencia en el área de discapacidad. Cabe recordar que ambas normativas habían sido vetadas originalmente por el presidente Javier Milei, pero el Congreso logró ratificarlas posteriormente con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

En tanto artículo 70 del capítulo XI establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares entre las que figuraba la Asignación Universal por Hijo (AUH), esto habilitaba a que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que se fijaran a discreción del Ejecutivo.

Respecto al régimen de zonas frías, el Gobierno proponía eliminar la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, de manera que se revertiría el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Debido a que este capítulo fue rechazado, las leyes de financiamiento para universidades y la emergencia en discapacidad se mantienen vigente. El proyecto del Presupuesto 2026 ahora pasó al Senado para su tratamiento, excluyendo estas derogaciones.