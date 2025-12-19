El pueblo neuquino que es el único “cuatripunto” del país y uno de los pocos que hay en el mundo

La localidad de Octavio Pico une Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro.

En el noreste neuquino hay un punto donde el mapa se vuelve íntimo.No aparece en los grandes circuitos turísticos ni suele figurar en las conversaciones apuradas, pero Octavio Pico existe. A los viajeros, buscadores de historias, puede interesarles llegar a la vera del río Colorado, a este pequeño poblado que guarda un secreto geográfico que lo vuelve único en el país: es el lugar donde Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa se rozan, se miran y se reconocen en silencio.

Llegar hasta allí es, en sí mismo, una forma de bajar el ritmo. El camino se abre entre campos bajos, chacras y canales de riego, con el río marcando presencia constante. No hay carteles estridentes ni promesas grandilocuentes. Octavio Pico se revela de a poco, con la calma de los pueblos que no necesitan explicarse. Aquí, la geografía no es una curiosidad: es parte de la vida cotidiana.

La singularidad de este cruce provincial «cuadripunto», se da en muy pocos lugares del mundo. Uno de ellos es el Four Corners de Estados Unidos, donde Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México comparten un punto de encuentro que se ha convertido en atracción turística. Es una reserva natural y miles de personas se sacan fotografías sobre la monumental pastilla circular que marca el lugar. En Octavio Pico, la identidad es otra: patagónica, rural, profunda. El tiempo parece expandirse y el paisaje impone su lógica, esa que obliga a mirar lejos y a escuchar más.

El río Colorado sostiene al pueblo como una columna vertebral. Su curso ordena el trabajo, la producción y los días. Es agua, frontera y encuentro al mismo tiempo. En sus orillas, la historia del poblamiento neuquino se mezcla con la de provincias vecinas, recordando que los límites administrativos son líneas sobre el papel, mientras la vida real fluye sin divisiones.

Es el único lugar “cuatripunto” de la Argentina y uno de los poquísimos que hay en el mundo.

Cun sus 300 habitantes Octavio Pico no busca ser destino de multitudes. Ofrece algo más sutil y valioso: la experiencia de estar en un punto donde cuatro provincias se encuentran y donde Neuquén muestra una de sus caras menos conocidas. Un rincón escondido que invita a detenerse, a mirar el mapa con otros ojos y a entender que, muchas veces, la identidad se construye en los márgenes.

Cuál es la historia de Octavio Pico:

Este pueblo a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, tiene una historia que se remonta a 1933, cuando José Fernández, un rabdomante español, llegó junto a su esposa Aurora Cerna, una ranquelina. Fernández fue clave en la fundación de Octavio Pico, tras recorrer tierras inhóspitas y ganar sustento excavando jagüeles. El terreno, ofrecido por un juez de paz en la colonia Catriel, se convirtió en el hogar de los Fernández, quienes durante décadas poblaron y dieron identidad al lugar.

Aunque el pueblo fue oficialmente fundado en 1973 por el gobernador Felipe Sapag, ya existía de facto desde los años 30. Su nombre rinde homenaje al agrimensor Octavio Pico, quien determinó los límites del lugar y estableció el monolito que marca el punto de unión entre las cuatro provincias.

Según el censo 2022 se conoció una población dentro de la comisión de fomento es de 188 habitantes y 76 viviendas. ​Esto la situó como la tercera comisión de fomento con menos población de la provincia.

Octavio Pico se encuentra a 185 kilómetros de Neuquén capital. El futuro de Octavio Pico está ligado a la riqueza de su subsuelo, que forma parte de Vaca Muerta, y a su estratégica ubicación sobre la Ruta 6, conocida como la “ruta de la energía”, que conecta el norte neuquino con Chile.