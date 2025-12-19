Neuquén refuerza el plan de vacunación: el nuevo requisito obligatorio para el Boleto Estudiantil

La Municipalidad de Neuquén pone un límite sanitario para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito: tener el calendario nacional de vacunación completo. Así se estableció a través de un convenio firmado por el intendente, Mariano Gaido, y el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro. La medida busca reforzar la aplicación de las vacunas, ante la baja considerable este último año. «Estamos viendo mayores casos de enfermedades inmunoprevenibles», remarcó Regueiro en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Mencionó los casos de coqueluche y sarampión, ambos con vacunas muy efectivas. En cuanto a los motivos por lo que disminuyó los niveles de vacunación, señaló: «Yo creo que no pasa tanto por los antivacunas, yo creo que pasa por el desinterés».

Sostuvo que el «fracaso de las vacunas reside en su propio éxito». La valoración social sobre las campañas de vacunación decayó debido a la ausencia prolongada de brotes masivos, lo que generó una «falsa sensación de seguridad» que hoy pone en riesgo el bienestar general: «Termina pasando que piensan que las enfermedades no existen más».

Cómo acceder al Boleto Estudiantil Gratuito en Neuquén

Esta medida transforma una de las políticas de transporte con mayor impacto social en un pilar fundamental para el cuidado de la salud colectiva y la seguridad de los pasajeros. El programa alcanza en la actualidad a más de 40.000 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos en el ejido urbano neuquino.

Según las autoridades municipales, la integración de este requisito sanitario busca la protección tanto del beneficiario individual como del resto de la población estudiantil. La decisión surge tras un análisis detallado sobre el alcance masivo de este beneficio, el cual permite una llegada directa y efectiva a un sector clave de la sociedad en edad escolar y universitaria.

El proceso de acreditación de las dosis correspondientes se efectuará íntegramente de forma digital a través de la plataforma municipal Muni Express. Esta herramienta tecnológica permite a los usuarios la carga de la documentación necesaria de manera simple y ágil desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El intendente precisó que el cumplimiento de esta condición sanitaria resulta fundamental para la revalidación del beneficio durante el próximo ciclo lectivo.

Gaido subrayó que la medida no representa una carga administrativa extra, sino que constituye un acto de responsabilidad ciudadana bajo el lema de cuidar a los demás. «Es una prioridad absoluta que todos los estudiantes cuenten con el plan de vacunación nacional al día», sostuvo el jefe comunal durante la presentación del acuerdo.

El plazo para regularizar la situación sanitaria se extiende hasta el inicio de las renovaciones masivas de tarjetas, las cuales ocurren habitualmente entre los meses de febrero y marzo de cada año.

Una estrategia integral para motivar la vacunación en Neuquén

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, remarcó la importancia de la articulación entre las diversas carteras del gobierno provincial y municipal. La funcionaria señaló que esta iniciativa combina de forma exitosa las áreas de educación, salud y transporte en un solo esfuerzo de gestión coordinada.

Regueiro aclaró que esta exigencia se enmarca estrictamente dentro de la ley nacional vigente y no impone requisitos ajenos a la normativa de salud pública. La seguridad sanitaria de quienes comparten el transporte público depende, en gran medida, de la inmunización individual de cada ciudadano. «Si resurgen enfermedades inmunoprevenibles tenemos que estar alertas», recalcó.

El mensaje hacia el estudiantado es directo: el acceso a la gratuidad en el transporte público conlleva la responsabilidad ineludible de proteger la vida propia y la de sus pares.

«La noche de las vacunas en Neuquén»: horarios y lugares habilitados

La preocupación por la baja de la vacunación reactivó las estrategias para llegar a la población e incentivar a las familias a completar los esquemas. Este viernes desde las 18 a las 22 se realizará «La noche de las vacunas» bajo esa premisa.