Continúa la exploración de cobre y oro en la Región Andina: avanzan con la Fase 4 del proyecto Lunahuasi

NGEx Minerals continúa con la exploración del proyecto Lunahuasi, un yacimiento de cobre, oro y plata de alta ley ubicado en San Juan, dentro del Distrito Vicuña. El proyecto se encuentra actualmente en su Fase 4, con avances significativos en perforación y nuevos resultados que refuerzan su potencial.

Lunahuasi fue descubierto por NGEx en 2023 y forma parte de una de las zonas mineras más relevantes de la región, junto a los proyectos Caserones, Josemaría, Filo del Sol y Los Helados. El acceso al área se realiza tanto desde Copiapó, en Chile, como desde la provincia de San Juan.

Hasta el momento, la campaña de exploración acumula unos 10.000 metros perforados. Los trabajos se concentraron en tres zonas principales del yacimiento, denominadas Júpiter, Marte y Saturno, donde ya se completaron 17 pozos. El objetivo es seguir ampliando estas áreas y avanzar hacia nuevos blancos de exploración a partir del próximo año.

Perforaciones en 2025

Entre los resultados más recientes, la empresa informó que el pozo DPH048 permitió extender la Zona Saturno unos 100 metros en profundidad, lo que refuerza la continuidad del sistema mineralizado. En paralelo, se está perforando un pozo geotécnico como parte de la planificación de un túnel de exploración.

Desde el punto de vista geológico, Lunahuasi se ubica en una zona compleja del corredor magmático de Vicuña, con un sistema de vetas mineralizadas de gran tamaño que permanece abierto en todas las direcciones. Las perforaciones realizadas hasta ahora arrojaron algunas de las leyes más altas registradas en el distrito.

El sistema de vetas de Lunahuasi presenta dimensiones mínimas de 1100 m de norte a sur por 1200 m de este a oeste por 1200 m de vertical y permanece abierto en todas las direcciones. Solo se ha intersecado una pequeña parte del depósito de pórfido, y se desconocen su tamaño final y distribución de leyes. También se desconoce el tamaño de la mineralización de oro de altísima ley.

Además, durante la temporada 2024-2025 se identificó un nuevo tipo de mineralización con valores de oro extremadamente altos, de hasta 504 gramos por tonelada, lo que amplía aún más el potencial del proyecto. Con estos avances, NGEx Minerals continúa consolidando a Lunahuasi como uno de los proyectos de exploración más prometedores de cobre y oro en la región andina.