Micky Rodríguez, “el que faltaba” en Bariloche

Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, el exbajista de Los Piojos, presenta su banda La que Faltaba en Bariloche. Tras la disolución de Los Piojos, diez años atrás, en su momento más exitoso, el músico se trasladó a San Marcos Sierra, a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. “Necesitaba tomar distancia y tomar dimensión real de todo lo que había vivido con la historia de Los Piojos. Poco a poco, me dieron ganas nuevamente de hacer lo que siempre hice. Y al poco tiempo, se conformó La que Faltaba”, indica Rodríguez quien más allá de continuar tocando el bajo, profundizó su rol de cantante. La banda que lidera el “expiojo” ya editó dos discos (“Voy”, en el 2012 y cuatro años después, llegó “Los mares de la luna”) y tocará hoy a las 22 en Culturica, Moreno 46, con entrada a 250 pesos. La que Faltaba es un quinteto conformado por Rómulo Arnoldi, León Díaz, Pablo Ríos, Genaro Collado y Rodríguez, el corazón del grupo. “Siempre me sedujo la idea de un conjunto para que el proyecto sea más firme. Si bien tengo la rienda y el peso de la historia, los pibes son más chicos. Pero es un círculo que me permite aprender mucho. Me gusta que los demás aporten desde sus lugares de la música”, afirmó Rodríguez.

P- Salir de la vorágine de Buenos Aires, ¿cuánto incidió en el cambio musical y los contenidos de tus canciones? R- Y hay un poco de todo. El lugar donde uno va instalándose o conociendo se traslada a la música y a las composiciones. Estando acá, los tiempos son distintos. Hay más tiempo para reflexionar. Pero por otro lado, la música es realmente aquella con la que me crié. A veces, suena medio soberbio decir o creer que uno genera un estilo. Pero son las influencias. Entonces, si tomo el pasado y la historia de Los Piojos, tengo que decir que hay una cierta continuidad. P- ¿Hay una cierta melancolía del pasado? R- Sí, hay una añoranza del pasado. Soy agradecido profundamente a la historia de Los Piojos. En esa historia, se hizo mi vida. Nacieron mis hijas, he viajado y conocí a mucha gente. Recibí cariño por todo el país. Pero lo considero una melancolía más positiva. Es un tesoro que me voy a llevar conmigo. No me molesta convivir con eso. En mi caso, vivo bastante el presente y me alimento del pasado por esa cuestión por esa magia que hemos vivido. El futuro, lo que está por venir son las canciones nuevas y lo identifico también con el crecimiento de mis hijas.

P- ¿Cuánto hay de Los Piojos en La que Faltaba? R- En mi caso, lo vivido influye en el presente. La rama fue generada por la raíz. Entonces, sin dudas, hay algo de Los Piojos. Luego, están las diferencias conceptuales. Empecé a cantar, por ejemplo, además de toca el bajo que, antes lo hacía, pero no en todo el show. Tal vez eso marque la diferencia. Cada día, disfruto más mi rol de cantante. Es difícil pero siento placer de hacerlo. Y los chicos comparten y ayudan mucho para que todos estos engranajes funcionen. P- ¿Cuál es el legado que dejó Los Piojos al rock nacional? R- El legado termina siendo las canciones para poder alimentar los momentos de alegría, de tristeza y las sensaciones que cualquiera pueda tener. Termina siendo como una especie de remedio o un mimo al corazón. Me parece que ese es el legado. Las canciones sirven para eso principalmente, para modificar estados de ánimo.

“Tengo mucho cariño por toda la obra musical. Pero me encanta ‘Luz de marfil’ de Los Piojos y ‘Otra vez’, de La que Faltaba. Todas las canciones tienen una carga de emoción que aún me recorre y me da placer hacerlas”.

Miguel Rodríguez

Bariloche