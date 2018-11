Zezé Nou le puso música en vivo a una película de 100 años

No es ninguna novedad que el cine mudo, o silente, no era ninguna de dos cosas. La mayoría de las películas se proyectaban con orquestas , utilizaban vocalistas y hasta colocaban en las salas artefactos que emitían diferentes sonidos. Así fue que esta proyección en la era del sonido digital de hi-fi tuvo el acompañamiento de un músico para sonorizar la función. Y ese músico fue Zezé Nou, quien estuvo acompañado por Nelson “Chichi” Molina en bajo.

Banda de sonido

“Siempre fantaseaba con la idea de hacer la música específica para alguna película, es algo que no se me ha dado, pero no lo descarto”, bromeó y, entre risas, deslizó un pedido para los realizadores y directores regionales: “Quiero que me contraten para crear una banda sonora”, reclamó un con una mezcla de chiste y deseo.

Por estos días Zezé trabaja muy fuerte en el lanzamiento de su “Lado B”, para el que convocó a muchos artistas regionales y al baterista Julián Semprini, parte del equipo de Pedro Aznar.

Participarán de este disco el “Negro” Farias, Lucas Cocio, Florencia Moreno, Yamila Tejada, Guillermo Vera, Belén Sandoval, Suyai Campos, Roberto García y el padre de Lucas, Francisco Cocio.

Se trata de una edición de todas aquellas canciones “roqueras y sencillas” que Zezé fue descartando y que, al compartirlas con otros músicos fueron tomando otro significado y se volvieron atractivas. “No las quería dejar en los cuadernos”, argumentó y contó que al escucharlas muchos de sus amigos le señalaron: “esto está re bueno, hay que grabarlo”, resumió.