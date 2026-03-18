Río Negro fija fecha para eliminación plena del papel en trámites del Estado, y qué organismos están más avanzados

La eliminación plena del papel en los trámites en el Estado rionegrino deberá concretarse antes del 30 de marzo del año próximo.

Ese plazo está formalizado en el decreto N° 179 donde se aprueba el plan «Río Negro Papel Cero», que instrumenta el ministerio de Modernización.

Esta modificación se concentra en las tareas internas del Estado, mientras que la relación digital con el vecino se prevé -esencialmente- con una aplicación, denominada «Soy Río Negro», la cual, permitirá la interrelación como un «ciudadano digital«.

Modernización requirió un cronograma de cumplimiento de la despapelización por parte de los organismos. Foto: Marcelo Ochoa.

Esa APP está confeccionada, pero aún no dispone de cantidad suficiente de servicios para operar. Hace algunas semanas, el gobernador Alberto Weretilneck anunció su presentación para el 20 de marzo, pero, finalmente, se postergó para acumular más prestaciones estatales con esa aplicación.

El decreto indica que el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) es el medio para la tramitación de expedientes electrónicos en el ámbito provincial.

El ministro de Modernización, Milton Dumrauf, repasa que los decretos son digitales desde agosto del 2024 y, desde fines del año pasado, las resoluciones se dictan con firma digital. La despapelización es plena -agrega- en esa cartera, Hacienda, Seguridad, Gobierno, Trabajo, Turismo, Energía, Secretaría General, Agencia de Recaudación Tributaria, Lotería y DPA. Figuran con parcial implementación en Salud, Desarrollo Económico, Ipross y Registro Civil, y con menor nivel en Educación, Obras Públicas, Policía, Idevi y Vialidad.

En los fundamentos, la norma alude a la instrumentación de su Programa de Transformación Digital del Estado, con cuatro proyectos estratégicos: el “Ecosistema Digital de Integrabilidad”, que “permite la interconexión segura de todos los sistemas provinciales”; el “Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino (ETER)”, que “consolida datos y servicios transversales entre organismos”; “la Identidad Digital Rionegrina (IDR), que valida y unifica la identidad de los ciudadanos”; y “la aplicación ciudadana ‘’Soy Río Negro”, que pone los servicios del Estado a disposición de las ciudadanas y ciudadanos en una única plataforma móvil”.

Entiende que la “eliminación del soporte papel en la gestión administrativa redundará en mayor eficiencia, transparencia, accesibilidad y sustentabilidad ambiental”, además de “facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos a través de los canales digitales provinciales”.

Milton Dumrauf, como ministro de Modernización, conduce el proceso de digitalización del Estado provincial. Foto Marcelo Ochoa/ Archivo

Previamente, se fijan “obligaciones” para los organismos que “implican la reestructuración de procesos y readecuaciones operativas” y se entiende que esa decisión se cumple con un decreto refrendado por todos los ministros para “garantizar el compromiso institucional del conjunto del gabinete y fortalecer jurídicamente la implementación de la política pública impulsada”.

El articulado aprueba el plan Río Negro Papel Cero y detalla que la “digitalización de trámites deberá orientarse a la integración de la totalidad de los sistemas informáticos existentes en los distintos organismos mediante el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI), el Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino (ETER) y la Identidad Digital Rionegrina (IDR)”.

También, se recuerda que el diseño definitivo provincial prevé que los ciudadanos pueden realizar sus trámites en el Estado provincial de forma “íntegramente digital” con una aplicación, que se denominará “Soy Río Negro”. Ese servicio será posible también con otros “canales digitales provinciales”.

El plan es de “aplicación obligatoria para todos los ministerios, secretarías y entes Autárquicos”. El mismo establece que cada organización debe presentar un cronograma antes del próximo 30 de marzo, con diagnóstico -incluyendo los trámites que se gestionan en soporte papel y digital- y plazos, pero se ratifica que la despapelización plena no puede extenderse más allá del 30 de marzo de 2027. Se plantea, además, la identificación de un equipo de “transformación digital”.